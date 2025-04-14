Osmancık Devlet Hastanesi Kantin-Çay Ocağı Kiralama İşi

Çorum İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Osmancık Devlet Hastanesi Acil Servis girişindeki mevcut Kantin-Çay Ocağının Bir (1) yıl süreli kiralama işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince 22.04.2025 Salı Günü Saat 10: 00’da ihale edilecektir. Yapılacak olan ihaleye ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır:

Tahmini Yıllık Kira Bedeli : 255.485,00 (İkiYüzElliBeşBinDörtYüzSeksenBeş TL)

Geçici Teminat Oranı (%3) : 7.665,00 ( YediBinAltıYüzAltmışBeşTL)

İSTENİLEN BELGELER

1-Yasal yerleşim yerini gösteren ve Tebligat için gerekli Adres/İkametgah Belgesi Beyanı, irtibat için telefon, varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.

2-Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi

3-Gerçek kişi olması halinde Nüfus Cüzdanı sureti veya fotokopisi (talep halinde aslı ihale komisyona ibraz edilecektir), tüzel kişi olması halinde ise vergi kimlik numarasını gösterir belge

4-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli İmza Sirkülerinin,aslı veya noter tasdikli örneği veya Satınalma Birimizce onaylanmış (Aslı İdarece Görülmüştür)fotokopisi

5-Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

6- Şartnameler mesai saatleri içinde Osmancık Devlet Hastanesi Başhekimliği Satınalma Biriminden, Halk Bankası TR18 0001 2009 3140 0005 0001 15 hesabına 2.000,00 (ikibin) TL bedel yatırılarak temin edilebilir.

7- Geçici teminat bedeli en az, idarenin belirlemiş olduğu 7.665,00 ( YediBinAltıYüzAltmışBeşTL) olmalı ve mektup sunulacaksa teminat mektubu süresiz olmalıdır

8-İlk ilan tarihinden sonra alınacak adli sicil kaydı olmadığına dair belge(Sabıka Kaydı);

9- İdarece hazırlanan örneğe uygun Teklif mektubu,

a.Gerçek kişilerde adli sicil kaydı olmadığına dair belge,

b.Tüzel kişilerde, tüzel kişiliği temsile haiz imza yetkisine sahip kişi ya da kişilerin adli sicil kaydı olmadığına dair belge,

(adli sicil kaydı bulunanlar adliyeden açıklama yazısı veya kararı dosyaya koymak zorundadır.)

10-Kantin-Çay Ocağı yeri kiralama işi için; ihaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerin kamu kurumundan alınmış kantin ustalık belgesi veya kantin işletme belgesi sunması gerekmektedir.

11-Kayıtlı Olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasından ihalenin yapılacağı yıl içerisinde alınmış ve geçerlilik süresi sona ermemiş olan odaya kayıtlı olduğuna dair oda kayıt belgesi. (Belge içerisinde faaliyet alanı yazmaması durumunda ayrıca faaliyet belgesi gerekmekte olup, faaliyet alanının büfe, kantin, kafeterya, gıda satış ve benzerlerinden en az birini içermesi gerekmektedir.)

12-İsteklinin ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içerisinde yurt içerisinde tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirdiği ihale konusu iş veya benzer işlerle ilişkin olarak teklif verilen yer için belirlenen tahmini bedelin %50’ sinden az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ait iş deneyim belgesi.

-Bu ihalede benzer iş olarak: Pastane, Büfe, Kantin, Çay Ocağı, Kafeterya, Catering, Lokal işleri sayılacaktır.

13-İhalenin ilk ilan tarihi itibariyle SGK borcu olmadığı ihale işlem dosyasında belgelendirilmelidir.

14-İhalenin ilk ilan tarihi itibariyle Vergi borcu olmadığı ihale işlem dosyasında belgelendirilmelidir

15-İhaleye katılacak olan isteklilerin kamu ihalelerinden yasaklı olup olmadığına dair belge.

Yasaklı olan isteklilerin şartları tam olsa bile ihale dışı bırakılacaktır.

16-Yukarıdaki maddelerde geçen belgelerin ihale dosyasında belgelendirilmemesi halinde isteklilerin teklifleri geçersiz sayılacaktır.

17-İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

Belgelerin aslı yerine fotokopi yahut suretlerinin verilmesi halinde, bunların Noterce veya idarece onaylı olması gerekmektedir.

İhaleye iştirak edeceklerin yukarıda istenen belgelerle birlikte hazırlayacakları ihale zarflarını ihalenin yapılacağı tarih olan 22.04.2025 Salı günü saat 10.00’dan Önce Osmancık Devlet Hastanesi Satın alma birimine kapalı olarak teslim etmeleri gerekmektedir.

Madde 5-İhaleye katılamayacak olanlar: : 19 Haziran 2007 tarih ve 26557 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan; Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmeliğin 9. maddesinde yazılı kimseler ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 6. maddesinde belirtilenler ile 4734 sayılı Yasanın (a),(b),(c),(d) ve (e) bentlerinde belirtilenler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağa rağmen ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış ise, söz konusu ihale bozularak geçici teminatı gelir kaydedilir.

Yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymemiş olmak. 5237 Sayılı TCK 103,104, ve 105 nci maddeleri kapsamındaki olaylardan hakkında dava açılmamış, takibat yapılmamış olmak. Taksirli suçlar ile tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, basit nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunanlar ve kamu haklarından mahrum bırakılanlar ihaleye katılamazlar. Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs edenler ihaleye katılamaz. İsteklileri tereddüde düşürmek, ihaleye katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunanlar, ihaleye katılamazlar.

5- İsteklilerin istenilen belgeleri içeren Kapalı ihale zarfları ile birlikte ihalenin yapılacağı tarih olan 22.04.2025 Salı günü saat 10.00’a kadar Satın alma birimine Teslim etmeleri ve Saat 10:00 Osmancık Devlet Hastanesi Toplantı Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

Madde 6- İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.