Belediye ekipleri son olarak yağmur suyu tahliye altyapısında sorunlar bulunan yerlerden biri olan Osmancık Caddesi'nde sele karşı kapsamlı kanal çalışması başlattı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Osmancık Caddesi ve çevresinde önemli bir sorun olan sağanak yağmurlar sonrası yaşanan sel ve su baskını sorununu kökünden çözmek için büyük çaplı bir kanal çalışması başlattıklarını duyurdu.

Başkan Aşgın, “Şehrimizdeki en büyük kapasiteli yağmur suyu şebeke borusu olan 1200 mm'lik borularla inşasına başladığımız ve kısa sürede tamamlayacağımız bu önemli proje sonrasında inşallah sel manzaralarıyla bir daha karşılaşmayacağız. Çorum'a yakışan büyük ve güzel işlere bir yenisini daha ekliyoruz. Güzel şehrimize hayırlı olsun. Çorum, her yönüyle sorunsuz ve daha yaşanabilir bir şehir olsun diye biz, hep sahadayız” diyerek temennilerini dile getirdi.

Muhabir: Haber Merkezi