İdaremizce 28.08.2026 tarihinde saat 14:00 yapılacak olan, Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 882 Ada 187 Parselde kayıtlı, Çorum Caddesinde üzerinde bulunan Osmancık Otobüs Terminali içindeki; 1.BÖLÜM VE 2. BÖLÜM işyerleri kiralama işine ait ihalenin idari şartnamesinde tespit edilen eksiklikler ve düzeltmeler nedeniyle ihale saatinden önce idarece iptal edilmiştir.

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