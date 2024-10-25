OSMANCIK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

İHALE İLANI

Akaryakıt Ürünleri Alımı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN :2024/1446828

1-İdarenin

a) Adı :OSMANCIK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi: GÜNEY MAHALLESI ÇORUM CADDESİ 2 19500 OSMANCIK/ÇORUM

c) Telefon ve faks numarası:3646119861 - 3646119861

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı :Akaryakıt Ürünleri Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı:-350.000 LT Motorin, -10.000 LT Kurşunsuz Benzin (95 Oktan.)

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Alım şekilleri aşağıdaki gibi olacaktır. İdareye ait araçlar istediği şekilde alım yapabilecek yüklenici herhangi bir itirazda bulunamayacaktır. 1 ve 2 nolu maddede tarif edilen akaryakıt ürünleri aynı cins ve kalitede olacaktır. 1- Yüklenicinin istasyonunda bulunan sabit akaryakıt pompalarından, Osmancık Belediyesi Sınırları içindeki Yüklenicinin istasyonunda bulunan sabit akaryakıt pompalarından (yükleniciye ait işyeri Belediyemiz işyerine 8 km den fazla mesafede ise, yükleniciye ait olan istasyonlara gidiş-gelişle ilgili fazla mesafeye ait her türlü masraflar nakliye v.b. dahil), Belediyemiz araçlarının vereceği veresiye fişleri karşılığında alınabilecek, 2- Yüklenicinin sayaçlı akaryakıt tankerinden; İdarenin talep ettiği zamanlarda, yüklenicinin sayaçlı akaryakıt tankerinden bizzat ikmal yapılacak idareye ait iş makinası ve araçların yakıt deposuna dolum yapılmak suretiyle akaryakıt teslim edilecektir. Teslimatta “Veresiye Fişi” karşılında teslim edilecektir, 2-1-Sayaçlı akaryakıt tankeri kiralık veya kendi malı olacaktır. 3-Yüklenicinin bayiisi olduğu akaryakıt firması tarafından verilen Taşıt Tanıma Sistemi hizmeti kapsamında, idarenin belirlediği araçlara taşıt tanıma sistemi kullanılarak alınacaktır.

ç) Süresi/teslim tarihi:01.01.2025 - 31.12.2025 tarihleri arasında, Sözleşmenin 10. Maddesi kapsamında peyder pey ,kısmi olarak teslim alınacaktır .

d) İşe başlama tarihi:01.01.2025

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :20.11.2024 - 14:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Osmancık Belediye Başkanlığı İhale Toplantı Salonu Güney Mahallesi Çorum Caddesi No:2 19500 Osmancık/ÇORUM

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

AKARYAKIT BAYLİK SÖZLEŞMESİ

AKARYAKIT DAĞITIM VE PAZARLAMA BAYİSİ İSE ENERJİ PİYASASI DENETLEME KURUMUNDAN ALINMIŞ İSTASYONLU BAYİLİK LİSANSI

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.