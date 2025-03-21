OSMANCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İHALE İLANI

Madde 1- İŞİN ESASI: Mülkiyeti Belediyemize ait;

1-Eymir Mahallesi 1232 ada 1.2.3.4.5.6.7.8 nolu parsellerde bulunan arsa vasfında taşınmazlar ile 1233 Ada 2.5.7.8.10.11 nolu parsellerde bulunan arsa vasfında taşınmazlar,986 ada 9 parsel bulunan arsa vasfında taşınmaz,

2-Esentepe (Tapuda Koyunbaba) Mahallesi 1301 Ada 11 parselde kayıtlı arsa vasfında taşınmaz ile 1382 Ada 5 parselde kayıtlı arsa vasfında taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesi uyarınca Açık teklif usulü açık Artırma suretiyle Belediye Encümeni huzurunda ayrı ayrı sırası üzere satışı yapılacaktır.

Madde 2- TAŞINMAZLARIN: TAPU KAYDI SINIRI, NİTELİĞİ İLE MUHAMMEN BEDELİ, GEÇİCİ TEMİNATI VE İHALE TARİHLERİ:

S. NO MAH. ADA/ PAR YÜZ ÖLÇÜMÜ (m²) İMAR DURUMU MUHAMMEL BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (%3) (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ 1 Eymir 1232/1 1.392,00 Konut Alanı E: 1,80 Yençok: 5 Kat 6.528.480,00 196.000,00 11.04.2025 14:00 2 Eymir 1232/2 2.830,03 Konut Alanı E: 1,80 Yençok: 5 Kat 13.272.840, 70 399.000,00 11.04.2025 14:05 3 Eymir 1232/3 2.025,41 Konut Alanı E: 1,80 Yençok: 5 Kat 9.114.345,00 274.000,00 11.04.2025 14:10 4 Eymir 1232/4 2.025,17 Konut Alanı E: 1,80 Yençok: 5 Kat 9.113.265,00 274.000,00 11.04.2025 14:15 5 Eymir 1232/5 2.088,02 Konut Alanı E: 1,80 Yençok: 5 Kat 9.918.095,00 298.000,00 11.04.2025 14:20 6 Eymir 1232/6 2.054,44 Konut Alanı E: 1,80 Yençok: 5 Kat 9.758.590,00 293.000,00 11.04.2025 14:25 7 Eymir 1232/7 2.001,49 Konut Alanı E: 1,80 Yençok: 5 Kat 9.006.705,00 271.000,00 11.04.2025 14:30 8 Eymir 1232/8 2.013,51 Konut Alanı E: 1,80 Yençok: 5 Kat 9.060.795,00 272.000,00 11.04.2025 14:35 9 Eymir 986/9 323,85 Konut Alanı Ayrık 2 kat 890.587,50 27.000,00 11.04.2025 14:40 10 Eymir 1233/2 1097,21 Konut Alanı E: 1,80 Yençok: 5 Kat 5.145.914,90 155.000,00 11.04.2025 14:45 11 Eymir 1233/5 993,81 Konut Alanı E: 1,80 Yençok: 5 Kat 4.472.145,00 134.500,00 11.04.2025 14:50 12 Eymir 1233/7 1.038,32 Konut Alanı E: 1,80 Yençok: 5 Kat 4.932.020,00 148.000,00 11.04.2025 14:55 13 Eymir 1233/8 993,81 Konut Alanı E: 1,80 Yençok: 5 Kat 4.472.145,00 138.000,00 11.04.2025 15:00 14 Eymir 1233/10 993,81 Konut Alanı E: 1,80 Yençok: 5 Kat 4.472.145,00 135.000,00 11.04.2025 15:05 15 Eymir 1233/11 1.005,03 Konut Alanı E: 1,80 Yençok: 5 Kat 4.713.590,70 141.500,00 11.04.2025 15:10 16 Esentepe 1301/11 349,01 Konut Ticari Alanı E: 1,00 Yençok: 4 Kat 1.343.688,50 40.500,00 11.04.2025 15:15 17 Esentepe 1382/5 319,20 Konut Alanı Ayrık 5 kat 1.276.800,00 38.500,00 11.04.2025 15:20

İhalenin yapılacağı adres: Osmancık Belediyesi Encümeni huzurunda Osmancık Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonu Güney Mahallesi Çorum Caddesi No:2 19500 Osmancık /Çorum adresinde yapılacaktır.

-Satışlar 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 17-4/p maddesi gereği KDV’den muaftır.

-Satışı yapılacak olan taşınmazlarla ile ilgili detaylı bilgi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden temin edilebilir.

Madde 3- İHALEYE GİRECEKLERİN TEVDİ EDECEKLERİ BELGELER:

A) İstekli gerçek kişi ise;

a)Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası,

b) Vekâleten iştirak ediyorsa yetkili olduğuna dair Noter tasdikli vekâletname ve imza sirküleri

c) TC Kimlik Numaralı Nüfus cüzdan sureti veya fotokopisi (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.),

d) Noter tasdikli imza beyannameleri,

B) İstekli tüzel kişi ise;

a) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

b) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler

c) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

ç) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası

d) İsteklinin Dernek, Oda, Federasyon, Kooperatif, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde ,ilgili belgelerle birlikte Resmi Makamlardan alınmış halen faaliyette olduklarını gösterir belge, gayrimenkul satın almaya yetkili olduğu hakkında Genel Kurul Kararını gösterir belge, temsile yetkili kişilerin Noter takdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri sunmaları gerekmektedir.

D)Ortak şartlar;

a)Şekli, içeriği ve miktarı şartnamede belirlenen geçici teminat mektubu veya makbuzu, (2886 Sayılı D.İ.K.’da belirtilen Geçici Teminat olarak kabul edilen değerler)

b)Teminat mektupları dışındaki teminatların Osmancık Belediyesi Tahsilat Servisi veya Osmancık Belediye Başkanlığı Halkbank-TR45 0001 2009 3140 0007 0000 60 Osmancık Şubesine yatırılması ve teminatın yatırıldığını gösteren belgelerin ibraz edilmesi gerekir.

c)İhaleye katılacak olanların, belediyemize borcu olmadığına dair ( yapılandırılan borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahsilât Biriminden alacakları belge.

ç) İhaleye iştirak edecek tarafından her sayfası imzalanmış şartname,

d)Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

e) 2886 DİK 45.maddeye göre ihale edilen taşınmazlar için ihaleye katılmak isteyen isteklilerin taşınmazlar için ayrı ayrı belirlenen ihale tarih ve saatine kadar istenen belgeleri hazırlayarak Belediye Meclis Toplantı Salonunda hazır bulunan İhale Komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir.

f)Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için bu maddedeki (A) ve (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.

g)İstekliler, yukarıda idarece talep edilen belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır veya istenen belgelerin aslı yerine belgelerin tesliminden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini sunabilirler.

Madde 4- İhale Komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesi uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir

Madde 5- Bilgi edinmek için www.osmancik.bel.tr. İlanlar bölümü web sitemizden görülebilir, İstekliler daha geniş bilgiyi ve ihaleye ilişkin şartnameyi mesai saatleri içinde Belediyemiz Destek Hizm. Md. temin edebilirler. İlgililere 2886 Sayılı Yasanın 17. maddesi gereği ilanen duyurulur.