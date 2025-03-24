YANGIN SÖNDÜRME KÖPÜK KONSANTRELERİ SATIN ALINACAKTIR

ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-AMASYA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2025 Yılı Amasya Orman Bölge Müdürlüğüne Bağlı Orman İşletme Müdürlüklerinin İhtiyacı Orman Yangınları ile Mücadelede Kullanılan A Sınıfı Yangın Söndürme Köpük Konsantreleri Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2025/423079

1-İdarenin a) Adı : ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-AMASYA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : KIRAZLIDERE MAH MEHMET VARINLI CAD 100 05100 AMASYA MERKEZ/AMASYA c) Telefon ve faks numarası : 3582184010 - 3582184014 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 2025 Yılı Amasya Orman Bölge Müdürlüğüne Bağlı Orman İşletme Müdürlüklerinin İhtiyacı Orman Yangınları ile Mücadelede Kullanılan A Sınıfı Yangın Söndürme Köpük Konsantreleri Alımı b) Niteliği, türü ve miktarı : 9.000 Litre Orman Yangınları ile Mücadelede Kullanılan A Sınıfı Yangın Söndürme Köpük Konsantreleri Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : 1-Amasya Orman İşletme Müdürlüğü Kirazlıdere Mahallesi Mehmet Varinli Caddesi No:112 Merkez/Amasya 500 Lt 2-Çorum Orman İşletme Müdürlüğü Çepni mah., İnönü Cd. No:72, 19040 Merkez/ÇORUM 3.000 Lt 3-Samsun Orman İşletme Müdürlüğü Toptepe, Gediz Sk. No:12, 55080 Canik/SAMSUN 3.300 Lt 4-Tokat Orman İşletme Müdürlüğü Yeni Mahalle Gazi Osman Paşa Bulvarı No:71 Merkez/TOKAT 2.200 Lt Yukarıda sıralanan İşletme Müdürlüğü ambarlarına belirtilen miktar kadar teslim edilecektir, Malın teslimine kadar doğacak bütün yükleme, taşıma, boşaltma, depolama ve istif yüklenici firma tarafından yapılacak olup, tüm masrafları yüklenici firmaya aittir. ç) Süresi/teslim tarihi : (30) Otuz takvim günü içinde teslimatı tamamlanan ürünler, teknik şartname hükümlerine göre idarenin belirlediği laboratuvarda yapılacak test sonucuna göre, uygunluğu tespit edilen ürünlerin muayene ve kabulü gerçekleştirilecektir. d) İşe başlama tarihi : Sözleşme Tarihi

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 03.04.2025 - 10:30 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Çorum Orman İşletme Müdürlüğü Toplantı Salonu Çepni Mah., İnönü Cd. No:72, 19040 Merkez/ÇORUM

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. 4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler: Yerli ürünlerde TS EN 1568-1,2,3 (2018 yılı) veya ISO 7203-4:2022 standart belgesi, ithal ürünlerde TSE den alınmış İthal Malı Uygunluk Belgesi olmalı 4.3.2. Tedarik edilecek malların katalogları, broşürleri, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları: Katalog 4.3.3. Numune sunulması istenmektedir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.