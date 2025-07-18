Çorum FK ile Bolu’da gerçekleşen ilk etap çalışmalarında yer alan ancak ikinci etap kamp kadrosunda yer almayan genç kaleci Onur Alp Sarman’ın beklenen transferi gerçekleşti. 20 yaşındaki genç kaleci 3.Lig ekiplerinden Adana 01 FK ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Adana 01 FK’dan yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Çorum FK’dan genç kaleci Onur Alp Sarman ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Transferde emeği geçen Çorum Futbol Kulübü Başkanı Sn. Oğuzhan Yalçın’a teşekkür ederiz. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun” denildi.