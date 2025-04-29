Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Erol Olcok Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanında faaliyet gösteren Çorum Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi’nin sorunlarını açıklayarak çözüm istedi.

Milletvekili Tahtasız, Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde 2023 yılında açılan Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi’nin sorunlarının devam ettiğini bildirdi.

Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi önünde açıklama yapan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Pet çekim cihazının oldukça eski ve sürekli arıza yaptığını, söz konusu cihazın acilen yenilenmesi gerektiğini vurguladı.

Merkezde şu anda sadece bir Tıbbi Onkolog’un görev yaptığını, şu anda izinli olduğu için kanser hastalarının mağduriyet yaşadığını belirten Mehmet Tahtasız, “Çorum’da 800’e yakın takipli hasta var ve hepsine tek bir uzman doktor bakıyor. Uzman doktor da izin kullanınca sıkıntı daha da büyüyor” dedi.

Editör: Haber Merkezi

Tahtasız, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’na çağrısında şöyle dedi: “Çorum Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi’ne acilen uzman onkoloji doktoru ataması yapılmalıdır. Merkezde en az 3 uzman doktor görev yapmalıdır. 20 yıllık olan ve sürekli arıza veren Pet çekim cihazı ivedilikle yenilenmelidir. Yine merkezin acil ihtiyaçlarından biri de radyasyon terapi cihazı. Bu eksiklik de giderilmelidir.Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde de uzman doktor eksiklikleri devam ediyor. Özellikle Ramotoloji, KBB ve cerrahi alandaki uzman doktor eksiklikleri nedeniyle hastalar mağduriyet yaşıyor. Hastanemiz sadece Çorum ve ilçelerine değil bölgeye hizmet veren bir hastane. Bu nedenle tüm eksikliklerin giderilmesi ve gerekli atamaların bir an önce yapılması gerekiyor.”