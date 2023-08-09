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Ahlatcı Çorum Futbol Kulübü daha önce prensip anlaşmasına vardığı Nijeryalı stoper Inainfe Michael Ologo ile resmi sözleşmeyi imzaladı.

Yeni sezon yapılanması doğrultusunda dış transferde titiz bir çalışma yürüten Ahlatcı Çorum FK yönetimi stoper bölgesine önemli bir takviye daha yaptı. Daha önce Thomas Vherheydt, Zargo Toure, Geraldo, Ahmet İlhan Özek, Enes Küç, Adem Doğan, Arda Yılmaztürk, Onur Alp Sarman, Süleyman Luş ve Eren Aydın gibi isimleri kadrosuna katan Kırmızı-Siyahlı yönetim önceki gün de Süper Lig ekibi İstanbulspor'dan 20 yaşındaki Nijeryalı stoper Inainfe Michael Ologo'yu renklerine bağladı.

CEO Abdulhamit Yıldız ve Sportif Direktör Muhammet Fettahoğlu'nun da hazır bulunduğu imza töreninde genç stoper ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağlandı.

1.89 santimetre boyundaki Ologo, geçen sezon İstanbulspor formasıyla Süper Lig'de 7, Türkiye Kupası'nda ise 1 maça çıktı. Ligde 418 dakika süre alan Ologo 2 sarı kart görürken, Türkiye Kupası'nda ise 1 karşılaşmada 120 dakika sahada kaldı ve 1 sarı kart gördü.