Alınan bilgiye göre Çevreyolu Bulvarı terminal kavşakta 19 S 0044 plakalı okul servisi ile 19 AES 290 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada serviste bulunan L.İ.E.(16) ile E.Ö.(46) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza nedeni ile Çevre Yolu Bulvarı Çorum-Samsun istikametine tek şeridi kapanan yol araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Editör: HABER MERKEZİ