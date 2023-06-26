Çorum Mustafa Kemal Ortaokulu öğrencisi Aydemir, 2023 LGS’deki 90 sorunun tamamına doğru cevap vererek 500 tam puan aldı.

Okul Müdürü Duran Kurt, başarılı öğrenci ve ailesini ağırlayarak kutladı. Hiçbir özel etüt merkezine gitmeden tamamen okul bünyesinde gerçekleştirilen çalışmalara katılarak böyle bir başarı elde eden öğrencileri Betül Aydemir’e tebrik plaketi vererek kutlayan Duran Kurt; “2023 LGS sonuçlarının değerlendirildiğinde %2’lik dilim içerisinde 15'e yakın öğrencimizin olması bizleri memnun etti. Bu başarının ortaya konulmasında emek veren, katkı sunan tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimiz adına teşekkür ediyorum. Okulda yaptığımız planlı ve disiplinli çalışmalar sürecek, bunun neticesinde de okul olarak hem akademik anlamda hem de sosyal, kültürel ve sportif anlamda başarılarımızın da artarak devam edeceğine inanıyoruz” dedi.

Okul Müdürü Duran Kurt, tüm öğrencilere iyi insan olma ilkelerinden asla taviz vermeden başarıya odaklanmaları tavsiyelerinde bulanarak bundan sonraki öğrenim hayatlarında da başarılar diledi.