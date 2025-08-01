OĞUZLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TAŞINMAZ KİRA İLANI

SIRA NO ADRES YÜZÖLÇÜMÜ (M2) NİTELİĞİ MUHAMMEN BEDELİ (AYLIK KİRA BEDELİ) GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ-SAATİ 1 Karadonlu Mah. Fatih Cad. No:35/A ve 35/D Oğuzlar (İki işyeri bir bütün olarak) 310+25 İŞYERİ OFİS 5.900,00 TL. 590,00 TL. 12.08.2025-11:00 2 Karadonlu Mah. Fatih Cad. No:35/3-2 Oğuzlar 40 İŞYERİ 2.500,00 TL. 250,00 TL. 12.08.2025-11:15

1- Yukardaki Tabloda detaylı bilgileri belirtilen Oğuzlar Belediyesi tüzel kişiliğine ait, Oğuzlar sınırları içerisinde bulunan 3(üç) adet işyerinin kira ihalesi; 2886 sayılı yasanın 45. Maddesi uyarınca ‘’Açık Teklif Usulü’’ ile listedeki sıralamaya göre karşılarında belirtilen tarih ve saatte 3(üç) yıllığına; Oğuzlar Belediyesi Meclis toplantı salonunda Oğuzlar Belediyesi Encümen huzurunda ayrı ayrı yapılacaktır.

2- İhaleye katılmak isteyenler Şartname ve eklerini Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde ihale tarih ve saatine kadar 500,00 TL. karşılığında temin edebilirler.

3-İhaleye başvurular şahsen yapılacak olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

4-İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte tamamen serbesttir.

-İş bu ilan 4 (Dört) maddeden ibarettir.