OĞUZLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
TAŞINMAZ KİRA İLANI
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SIRA NO
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ADRES
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YÜZÖLÇÜMÜ
(M2)
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NİTELİĞİ
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MUHAMMEN BEDELİ (AYLIK KİRA BEDELİ)
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GEÇİCİ TEMİNAT
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İHALE TARİHİ-SAATİ
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1
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Karadonlu Mah. Fatih Cad. No:35/A ve 35/D Oğuzlar (İki işyeri bir bütün olarak)
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310+25
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İŞYERİ
OFİS
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5.900,00 TL.
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590,00 TL.
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12.08.2025-11:00
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2
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Karadonlu Mah. Fatih Cad. No:35/3-2 Oğuzlar
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40
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İŞYERİ
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2.500,00 TL.
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250,00 TL.
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12.08.2025-11:15
1- Yukardaki Tabloda detaylı bilgileri belirtilen Oğuzlar Belediyesi tüzel kişiliğine ait, Oğuzlar sınırları içerisinde bulunan 3(üç) adet işyerinin kira ihalesi; 2886 sayılı yasanın 45. Maddesi uyarınca ‘’Açık Teklif Usulü’’ ile listedeki sıralamaya göre karşılarında belirtilen tarih ve saatte 3(üç) yıllığına; Oğuzlar Belediyesi Meclis toplantı salonunda Oğuzlar Belediyesi Encümen huzurunda ayrı ayrı yapılacaktır.
2- İhaleye katılmak isteyenler Şartname ve eklerini Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde ihale tarih ve saatine kadar 500,00 TL. karşılığında temin edebilirler.
3-İhaleye başvurular şahsen yapılacak olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
4-İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte tamamen serbesttir.
-İş bu ilan 4 (Dört) maddeden ibarettir.