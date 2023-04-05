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OĞUZLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediyemize ait 407 Ada 11 Parselde (Karadonlu Mahallesi Fatih Cad. No:33) bulunan adet işyeri 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu'nun 45'inci maddesi gereğince Açık teklif usulü ile 3 (üç) yıllığına Kiraya verilecektir.

1-Şartname ve Ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinclı.:: görülebilir ve Ücretsiz olarak temin edebilir.

2-İhale 17.04.2023 tarihinde Belediyemiz Meclis Salonunda Saat 11:00 da Belediye Encümen huzurunda 2886 sayılı kanunun 45 nci maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır.

3-İhaleye ait muhammen bedel KDV dahil 600,00 (Altı yüz) TL. dir.

4-Geçici teminatı 100,00 (Yüz) TL. dir.

5-İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır.

İstekli Gerçek /Tüzel Kişi İse;

ı.Kanuni ikametgahı olması (Nüfus müdürlüklerinden alınacak ikametgah ilmühaberi) varsa telefonunu bildirmesi,

2.İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi,

3.İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

4.Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya Onaylı Nüfus cüzdanı sureti

5.Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka teminat mektubu.

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BASIN NO: 01807619