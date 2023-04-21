Milletvekili Kaya “Bayramın birlik beraberliğimizin en üst seviyede yaşanmasına vesile olmasını diliyorum” diyerek yayınladığı mesajda tüm Çorumluların ve İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutladı.

28 Dönem AK Parti Çorum Milletvekili Adayı da olan Av. Oğuzhan Kaya Ramazan Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda; “Kıymetli Çorumlu Hemşehrilerim; On bir ayın sultanı Ramazan ayını geride bırakarak sevgiyi, kardeşliği, dostluğu ve mutluluğu paylaşma günü; toplum olarak da kaynaşma günü olan bayrama milletçe ulaşmanın huzur ve sevincini yaşıyoruz” görüşlerine yer verdi.

Bayramların, birlik ve beraberliği güçlendirdiğine dikkati çeken Milletvekili Kaya; “Ramazan Bayramımızın dostluklarımızın tazelenmesine, mutluluklarımızı paylaşıp artırmamıza, birlik ve beraberliğin en üst seviyede yaşanmasına vesile olmasını diliyorum. Yardımlaşma ve dayanışma duygularının zirveye ulaştığı bu özel günlerde büyüklerimizin hayır duasını almalı, küçüklerimizin bayram sevincine ortak olmalıyız. Ayrıca komşularımızla, ihtiyaç sahibi, yaşlı, kimsesiz vatandaşlarımızla, şehit ve gazi ailelerimizle bir araya gelerek bayram neşesini paylaşmalıyız” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Kaya, seyahat edecek vatandaşlara da trafik kurallarına uymaları, emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyarılarda da bulundu.

(Volkan SINAYUÇ)

