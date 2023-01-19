Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun 14 Şubat 2022 tarihinde yasalaştığını ve o günden bugüne çeşitli tartışmaların odağında yer aldığını belirten Aydın, “Elbette bu kanun, öğretmenlik mesleği için bir ihtiyaçtı. İlk gündeme geldiği 23 Ekim 2018 tarihinden beri Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun içeriğinin adına yakışır şekilde doldurulması ve zenginleştirilmesi yönünde her türlü adımı atan, içeriğinde neler olması gerektiğini masaya yatıran ve meşru zeminde mücadelesini ortaya koyan sendikamız, sadece öğretmenlerin hak ve menfaatlerini koruyan ve gözeten bir yaklaşım içinde olmuştur. Bunun yanı sıra teklifin TBMM’ye sunulmasıyla birlikte de sendikamız yine komisyon ve genel kurul aşamasında bizzat yer almıştır” dedi.

Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun Türk eğitim-öğretim hayatında yer almasının son derece önemli ve kıymetli olduğunu kaydeden Aydın, “Ancak bu kadar uzun süredir beklenen, özlemi duyulan bu kanunun arazlı ve eksik yönleri de mevcuttur. Kariyer basamaklarında hizmet yılının esas alınmaması, yönetici atamalarında adil bir sistemin ihdas edilmemesi, öğretmenlerin muhatap olduğu mevzuat ve süreçlerin tek çatı altında toplanmaması, kadrolu-sözleşmeli öğretmen ayrımının kaldırılmaması gibi birçok hususta eksiklikleri barındıran kanun, günün koşullarına ve ihtiyaca göre revize edilmeye muhtaçtır. Nitekim, bir kısım siyasiler ve MEB yetkililerince de süreç içerisinde kanuna dair iyileştirmeler yapılacağına yönelik söylemler kamuoyuna yansımıştır” ifadelerine yer verdi.

Bu noktada sorumlu sendikacılığı ilke edinen Türk Eğitim-Sen’in Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili çalıştay düzenleyeceğini belirten Aydın, “ 20-23 Ocak 2023 tarihleri arasında 81 ilden öğretmen, okul idarecisi, özel kurum temsilcisi, akademisyenler, bürokratlar, bakanlık müfettişleri, eğitim yöneticileri ve uzman yaklaşık 200 eğitimcinin katılımlarıyla gerçekleştirilecek çalıştayda, el birliğiyle kanunun muhtevasına ivme kazandıracak görüş ve teklifler hazırlanacak; oluşturulan raporlar ise Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere eğitimin tüm paydaşları, kanun koyucular ve siyasi parti temsilcileri ile paylaşılacaktır.

Amacımız kanunun daha kapsayıcı ve bütün aşamaları içine alan bir düzenleme haline getirilmesidir” dedi. (Haber Merkezi)

