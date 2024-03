Bozüyük Meliha Ercan Ortaokulu'nda matematik öğretmeni Mehmet Y.'nin dersinde bir öğrenci başka bir öğrenciye makas fırlattı. Öğretmen Mehmet Y'nin makas fırlattığı için kızdığı öğrenci bu olayı evde ailesi ile paylaştı. Ardından veli İbrahim Furkan C. okula gelerek, müdürle görüştü. Orman Muhafaza Memuru olan veli İbrahim Furkan C. ardından yanında bir kişi ve 2 kadınla birlikte okula yeniden geldi. Teneffüste okulun önünde park halinde aracında telefonla konuşan matematik öğretmeni Mehmet Y.'nin yanına veli İbrahim Furkan C. geldi. Güvenlik kamerası görüntülerine göre, sözlü konuşma birbirlerini itme ile devam etti. Ardından velinin öğretmene saldırması sonucu ikili yerlerde süründü. Yaşananlar güvelik kamerasına anbean yansırken, ikili birbirlerinden şikayetçi oldu. Darp edilen matematik öğretmeni Mehmet Y. ise hastaneden darp raporu aldığı öğrenildi.

Editör: İHA AJANS