Konuya ilişkin olarak KYK Yurt Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Sungurlu’da yaşayan emekli öğretmen Hüseyin Çelik etnografik eserleri kendi evinde toplayarak müze evi oluşturdu. Yaklaşık 300-400 yıl öncesine ait eserler; Çanakkale Savaşı ve Kurtuluş Savaşı’ndan sonra kalan eşyalar, evinin bodrum katında sergileniyor. Öğrencilerimize eserleri görmeleri için kapılarını açan Hüseyin Çelik, yoklukta neler üretildiğini, şimdinin kıymetinin bilinmesini ve savurgan olunmaması gerektiğini, ülkemizin bilim, teknoloji ve üretim alanında gelişmiş bir seviye de olduğunu, yaşayıp gördükleriyle ve bilgi birikimiyle öğrencilerimize aktarırken bol bol nasihat ederek onlara ışık oldu” ifadeleri kullanıldı.