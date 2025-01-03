T.C.

OSMANCIK İCRA DAİRESİ'NDEN

TAŞINIRIN TESLİMİNE VEYA TAŞINMAZ TAHLİYE VEYA TESLİMİNE İLİŞKİN

TAKİPLERDE ÖDEME EMRİNİN

İLANEN TEBLİĞİ

DOSYA NUMARASI: 2023/270 ESAS

ALACAKLI : 1- ZÜBEYDE A*******

2- ZEYNEP Ç*******

3- HASAN Ç*****

4- FATMA T*****

5- HÜSEYİN Ç*****

VEKİLİ : Av. Esra Dölcü

Yazı Mah. Gafiloğlu Sk.No:1 Osmancık Osmancık / ÇORUM

BORÇLU : RUKİYE AMASYA (Çorum ili Osmancık ilçesi Çiftlikler Mahallesi Akyokuş Mevkii 237 Ada 73 Parsele kayıtlı taşınmazın 1/1 hisseli maliki) Çiftlikler Mah.Akyokuş Mevki Osmancık / ÇORUM

BORÇ KONUSU :GEÇİT HAKKININ TESİS EDİLMESİ

Osmancık Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2018 / 340 Esas, 2022/558 Karar ve 20/10/2022 tarihli ilamı ile ‘’Çorum İli Osmancık İlçesi Çiftlikler Mahallesi 237 ada 76 numaralı parseldeki taşınmaz lehine aynı yerdeki 237 ada 72 parseldeki taşınmaz da (F) harfi ile gösterilen 186,65 metre karelik güzergahı takiben aynı yerdeki 237 ada 73 parseldeki taşınmaz da (F1) harfi ile gösterilen 22,48 metre karelik güzergahı takiben 237 ada 70 parsel sayılıdeki taşınmaz da (F2) harfi ile gösterilen 48,84 metre karelik güzergah üzerinden 22/06/2021 tarihli fen raporunda 6. nolu güzergah olarak gösterilen 3,00 metre genişlikte, toplamda 83 metre uzunluğunda, toplam 257,97 m2'lik kısmında GEÇİT HAKKI TESİS EDİLMESİNE, 22/06/2021 tarihli fen rapor ve krokisinin kararın ayrılmaz parçası sayılmasına,’’ şeklinde hüküm kurulmuştur.

İşbu ödeme emrinin ilan tarihinden Yukarıda yazılı işbu icra emrinin tebliği tarihinden itibaren (7) gün ödeme süresine 15 gün ilavesi ile toplam 22 gün içinde (tahliye) ve teslim etmeniz, bu müddet içinde (tahliye) ve teslim etmezseniz icra mahkemesinden veya yargılamanın yenilenmesi yolu ile ait olduğu mahkemeden yahut Yargıtay'dan icranın geri bırakılmasına dair bir karar getirmezseniz İcra İflas Kanununun 24 ve 26. maddeleri gereğince ilam hükmünün zorla icra olunacağı, (teslimi emredilen mal yedinizde bulunmazsa ilamda yazılı değerinin, taşınır malın değeri ilamda yazılı olmadığı halde veya ihtilaf halinde, icra müdürü tarafından haczin yapıldığı tarihteki rayice göre takdir olunan değerinin alınacağı, bu değer ödenmediği takdirde, ayrıca icra emri tebliğine gerek kalmaksızın haciz yolu ile icra olunacağı ihtar ve ilanen tebliğ olunur.

Aslıhan MIHCI

İcra Müdür Yardımcısı

293669