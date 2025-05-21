AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Obruk Barajı’ndan Kızılırmak kenarındaki tarım arazilerine çeltik ekimi için ihtiyaç duyulan suyun salındığını açıkladı. Milletvekili Kaya, yaptığı açıklamada birkaç saat içerisinde suyun arazilere ulaşacağını ve çiftçilerin planladığı şekilde ekim yapabileceklerini belirtti.

Oğuzhan Kaya, bölgedeki çiftçilerin en önemli üretim kalemlerinden biri olan çeltik tarımında herhangi bir aksaklık yaşanmaması adına gerekli tüm tedbirlerin alındığını vurguladı. Çeltik üretimi için hayati öneme sahip sulama suyunun, üreticilerin talebi doğrultusunda kesintisiz bir şekilde sağlanacağını dile getiren Kaya, şunları kaydetti: “Obruk Barajı’ndan, Kızılırmak kenarındaki arazilerimize çiftçilerimizin çeltik ekimi için gerekli olan su bırakılmış olup birkaç saat içerisinde arazilerimizle buluşacaktır. Çiftçilerimiz buna göre ekimlerini yapabilirler. Çeltik ekimi ve üretiminde hiçbir aksaklık olmadan üreticilerin istediği kadar su sağlanacaktır”

“Üreticimizin Yanındayız”

Milletvekili Kaya, bölge tarımının gelişmesi ve çiftçinin desteklenmesi için hem Tarım ve Orman Bakanlığı ile hem de Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ile sürekli temas halinde olduklarını, üreticinin hiçbir mağduriyet yaşamaması için tüm imkanların seferber edildiğini söyledi.

Çeltik tarımının suya bağımlı bir ürün olması nedeniyle düzenli sulamanın kritik olduğuna dikkat çeken Kaya, özellikle bu dönemde yapılan su salımının zamanlamasının çiftçiler için büyük önem taşıdığını belirtti. Kaya, devletin üreticiyi yalnız bırakmadığını ve her zaman çiftçinin yanında olmaya devam edeceğini ifade etti.

Kızılırmak Havzası’nda yer alan çeltik arazilerinin bu su desteğiyle birlikte yeni tarım sezonuna güçlü bir başlangıç yapması bekleniyor. Bölge çiftçileri de Milletvekili Kaya’nın açıklamalarını memnuniyetle karşılarken, sağlanan bu destekle verimli bir sezon geçirmeyi umut ettiklerini belirttiler.

Editör: Haber Merkezi