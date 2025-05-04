Türkiye'nin önemli pirinç üretim merkezlerinden Osmancık’ta çiftçilere “Osmancık 97” çeltik tohumu dağıtılacak.

Osmancık ilçesinde, yerel tarım üretiminin artırılması ve ilçenin marka değeri olan pirincin üretim kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla önemli bir adım atılıyor.

Osmancık Belediyesi ve Ziraat Odası çiftçilere destek olmak ve ilçenin marka değeri olan Osmancık pirincinin üretimini artırmak için 'Osmancık 97' çeşidi çeltik tohumu dağıtılacak. Osmancık 97 çeltik tohumu dağıtım töreni, çiftçilere büyük destek sağlayacak.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ve Osmancık Ziraat Odası Başkanı Ali Osman Şahiner, tüm çiftçileri yarın yapılacak olan törene davet etti. Osmancık Pirinci’nin üretiminin artırılmasının aynı zamanda bölgenin tarımsal kalkınmasına da büyük bir ivme kazandıracağı belirtilen açıklamada dağıtımın yarın saat 14.00’de yapılacağı dile getirildi.

Osmancık Belediyesi’nin konuyla ilgili açıklamasında: “Osmancık 97" çeltik tohumu dağıtım törenine katılım sağlayacak olan çiftçiler, etkinlikte hem ücretsiz tohumlarını alacaklar hem de tarım alanında önemli bilgiler edinme fırsatı bulacaklar. Törenin ardından üreticilere, Osmancık Pirinci’nin verimli bir şekilde üretilebilmesi adına bilgilendirme seminerleri de düzenlenecek. Törende çiftçilere teknik destek ve rehberlik hizmeti de sunulacak. Üreticinin karşılaştığı zorluklar dinlenecek ve onlara çözüm önerileri sunulacak. Bu kapsamda törene tüm çiftçileri davet ediyoruz” denildi.

Editör: HABER MERKEZİ