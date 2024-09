Antalya'da bir vatandaş hobi amacıyla yetiştirmeye başladığı Nijerya Cüce Keçileri türünden çiftlik kurdu. Çiftlik, yeni doğan yavrularla renklenirken avuç içine ve pantolon cebine dahi sığan ortalama 500 gram ağırlığındaki yavruları görenler gerçek olduklarına inanamıyor.

Antalya'nın Kepez ilçesi Duraliler Mahallesinde yaşayan Hüseyin Kılar isimli vatandaş 2017 yılında hobi amacıyla 2 adet Nijerya Cüce Keçisi cinsi keçi ile besiciliğe başladı. Yılda iki kez gebe kalan ve her doğumda 2-3 adet yavru veren keçilerin zaman içinde sayısı git gide arttı. Duraliler mahallesindeki ikametinin ön tarafını ağıla çeviren ve kendisine bir çiftlik oluşturan Kılar'ın şu anda 50'den fazla Nijerya Cüce Keçisi mevcut. Cüce keçilerin Batı Afrika kökenli ve minyatür hayvanlar olarak bilindiğini söyleyen Kılar, dişilerin ilk gebeliklerinde tek yavru, ilerleyen yıllarda ise 2 veya 3 yavru doğurabildiklerini belirtti.

GÖRENLER İNANAMIYOR

Nijerya Cüce Keçileri'nin son derece sevimli, cana yakın, kişilik sahibi hayvanlar olduğunun altını çizen Hüseyin Kılar, ilk doğduklarında avuç içine hatta pantolon cebine dahi sığan boyutları nedeniyle görenlerin gerçek olduklarına inanamadığını belirtti. 2 cüce keçi ile başladığı hayvancılıkta şu anda 50 civarında bir sayıya ulaştığını söyleyen Kılar, “2017'de başlamış olduğum 2 tane cüce keçiyle şu an hızla çoğalarak 45-50 tane cüce keçimiz var. Süs gibi, bahçede besleyebilmek için genelde alıyorlar. Yeni yavrularımız dün akşam doğdu. Çoğaldıkça çoğalıyorlar, bu yüzden onlara yeni bölmeler yaptık. Şu an eşimde beraber hayvanlara bakıyoruz” dedi.

"BİR YAVRUNUN AĞIRLIĞI

ORTALAMA 500 GRAM"

Cüce keçilerin sosyal medyada da ilgi gördüğünü ve çok sayıda ünlünün yanı sıra sosyal medya fenomenlerinin de çiftliğe geldiğini belirten Kılar, “Sosyal medyada da çok ilgi oldu, sanatçılarımızdan da gelenler oldu. Sosyal medya fenomenlerinden de gelenler oldu. İlk doğduklarında ortalama 600-700 gram ağırlığında olurlar, 400 gram olanlar da var. Şu anda elimde olanlar muhtemelen 600 gram ağırlığındadır. En küçük doğan erkek yavrumuz var, o 400 gram doğdu. Bilimsel olarak 15 ile 18 yıl arasında yaşam ömrü olduğunu gördüm. Yetişkinlerin maksimum ağırlıkları erkeklerde 25-30 kilogram, dişiler ise 20-25 kilogram arasında değişir. İlk bu işe başladığım hayvanım hala benimle ve doğum yapıyor. Yaklaşık 2.5-3 yaşında almıştım, şu an iki tane yavrusu var” ifadelerini kullandı.

Hüseyin Kılar'ın yeni doğan yavru Nijerya Cüce Keçileri ile kimi zaman araçla gezerken, kimi zamanda hassas terazi içerisinde çektiği fotoğraf ve videoları sosyal medyada büyük beğeni topluyor.

