Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İl Başkan Yardımcısı Türker Semih İstanbullu’nun anneannesi Nezaket Boyabatlı (76) vefat etti.

Merhum terzi İsmail Boyabatlı’nın eşi, Kemal Softa’nın eşi, Sait İstanbullu’nun kayınvalidesi Nezaket Boyabatlı’nın cenazesi önceki gün Akşemseddin Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ulumezar’da toprağa verildi.

Törene AK Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, merhumenin ailesi ve sevenleri katıldı.

ÇORUM HABER merhumeye Allah'tan rahmet ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

Editör: Haber Merkezi