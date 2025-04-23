Çorum Belediyesi’nde tam 42 yıl boyunca görev yapan Zabıta Memuru Nevzat Veldet emekliye ayrıldı. Belediye yöneticileri, tecrübeli memura plaket takdim ederek hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Belediye teşkilatının en tecrübeli isimlerinden biri olan Nevzat Veldet için anlamlı bir veda töreni düzenlendi.

Emeklilik dolayısıyla gerçekleştirilen törende Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan ve Zabıta Müdürü İrfan Göyhan, Nevzat Veldet’e 42 yıllık özverili hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

Yapılan konuşmalarda, Nevzat Veldet’in meslek hayatı boyunca gösterdiği çalışkanlık ve disiplin vurgulanırken, kendisine bundan sonraki yaşamında sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir emeklilik hayatı temenni edildi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR