21 Mart Nevruz Bayramı kutlamaları için koordinasyon toplantısı, Vali Ali Çalgan'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Valilik Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya ilgili kurumların üst düzey yetkilileri katılım sağladı.

Toplantıda, Nevruz Bayramı kapsamında düzenlenecek etkinliklerin eksiksiz bir şekilde yürütülmesi amacıyla kurumlar arası görev dağılımı yapıldı. Etkinliklerin sorunsuz ve koordineli biçimde gerçekleşebilmesi için gerekli işbirliği ve iletişim kanalları belirlendi.

Kutlamaların huzur ve güven ortamında yapılması için alınması gereken tüm emniyet tedbirleri toplantıda masaya yatırıldı. Vatandaşların bayram coşkusunu rahatlıkla yaşayabilmesi adına ilgili güvenlik kurumları tarafından geniş çaplı önlemler alındı.

Nevruz kutlamalarına vatandaşların yüksek katılım göstermesi beklenirken, etkinliklerin birlik ve beraberlik ruhunu güçlendirmesi hedefleniyor. Tüm vatandaşlar, düzenlenecek etkinliklere katılmaya davet edildi.

Editör: Haber Merkezi