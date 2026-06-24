Çorum’da görev yapan, Eti Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Özge Ege Ulusoy’un babası, Şehit Emin Güner MTAL öğretmenlerinden Ümit Ulusoy’un kayınpederi, emekli öğretmen Necati Ege vefat etti.
Eskişehir’e bağlı Hastokay Akpınar Köyünden, merhume Mualla Ege’nin eşi, Özge ve Müge’nin babaları, emekli öğretmen Necati Ege (81), hayatını kaybetti.
Merhumun cenazesi bugün (24 Haziran 2026 Çarşamba günü) Eskişehir’de Vişnelik Mah. Mahmut Sami Ramazanoğlu Camiinde kılınacak öğle namazına müteakip Akpınar Köyü Mezarlığında defnedilecek.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diler.
Muhabir: SELDA FINDIK