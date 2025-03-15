CHP'li Tahtasız'ın gittiği her yerde tartışma çıkardığını iddia eden Aşgın, sosyal medya hesabından Dinçer Solmaz'a şöyle cevap verdi:

"Biz diyoruz ki temiz siyaset, siz diyorsunuz ki günün fıkrası. Sn. Vekil, gittiği her yerde insanları gerip tartışma çıkarmayı bir şekilde başarıyor, buna da siyaset diyor. Biz, fıkra biliriz lakin siz ne yol ne yordam ne de temiz siyaset nedir bilmiyorsunuz ve öğrenecek gibi de durmuyorsunuz maalesef. Anlatsak da sonuç, aşağıdaki fıkra gibi olur.

Fıkra da böyle olur bakın, fonksiyonel olur:

FIKRA

-Derin nefes almanın mikropları öldürdüğünü biliyor muydunuz çocuklar?

-İyi ama öğretmenim, derin nefes almaları için mikropları nasıl ikna edeceğiz?

Allah kurtarsın..."