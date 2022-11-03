22. Dönem Çorum Milletvekili ve 2009-2018 yılları arasında Çorum Belediye Başkanı olan Av. Muzaffer Külcü’nün eşi Kimya Öğretmeni Hatice Külcü, “Din Sosyolojisi” alanında yüksek lisansını başarıyla tamamlayıp cüppe giydi.

Bitirme tezinde, “Kadın kültür merkezlerinin kadınların yükselmesindeki etkisi”ni konu alan Hatice Külcü, özel örnek olarak da Çorum Belediyesi’ni seçti. Hatice Külcü, eşinin Belediye Başkanlığı döneminde kadınların iş hayatına ve sosyal hayata katılmaları konusunda pek çok projeye öncülük etmişti.

(Haber Merkezi)

