İmamoğlu, “7 düvel 14 Mayıs’ı bekliyormuş. Dünya onlara karşıymış. 14 Mayıs’ı onlar kazanırsa milli irade, millet kazanırsa darbe olacakmış. Ben size kahkahalarla gülerim. Bunlar giderse devlet bitermiş, hadi oradan. Devleti siz çökerttiniz. Bu ülkenin pırıl pırıl gençlerini mülakat altında elediniz, ezdiniz. Torpilli akrabalarınıza güzel makamlar verdiniz. Size söz gençler mülakat çöpe liyakat makama. Dernekler, vakıflar kurdunuz, milletin vergilerini geçim kaynağı yaptınız. Milyonlarca sığınmacıyı bu ülkeye doldurdunuz, kim ne yapıyor belli değil. Enflasyon yüzde 100’ü geçmiş, millet geçim derdinde ama sorsan bunlar gidince ülke biter. Hadi oradan. Bunların gittiği gün memleket güzelleşecek” dedi.

Kasvetli, gri havanın gideceğini, 14 Mayıs’tan sonra güneşin bir başka doğacağını söyleyen İmamoğlu, “Bunlar millete gülmeyi bile unutturdular. Yurtdışında yaşadığı halde İBB’de işe aldıkları insana yıllarca burs altında para yolladılar. Hem de 10 binlerce dolar. Sizin verginizle yurtdışında bedava yaşadılar. Şimdi de onu İstanbul’a milletvekili yapıyorlar. İBB’de işe aldıkları bir kişiyi 10 gün sonra ABD’ye bursa gönderiyorlar. Metroda işe giriyor amla orada siyaset okuyor. Bir kişiye 200 bin dolar vermişler. Bugünün parasıyla 4 milyon lira. Bu para bizim vergilerimizle ödeniyor. Sonra onu milletvekili yapıyorlar, sonra da büyükelçi yapıyorlar. Tabi siz gülersiniz ama millet gülmüyor.

İstanbul’da akla ve vicdana sığmayan arsa satışları var. Yüzmilyonlarca dolar birilerine peşkeş çekilmiş. Bunları savcılığa verdik. 40 dosyamıza İçişleri Bakanlığı el koldu. Bu dosyaları sümen altı yaptı. Sorsan bu bakan çok vatansever. Milletin parası bir avuç insana peşkeş çekilmiş, milleti koruyacağına onları koruyor. Ondan sonra da kameraları karşısına çıkıp titreye titreye konuşuyor” dedi.

“SÜLEYMAN SOYLU’NUN TUHAF BİR BİLİNÇALTI VAR”

İçişleri Bakanı Soylu’nun sürekli ‘Bunlar gelirse eşcinsel evlilik olacak’ dediğnii belirten İmamoğlu, “Soylu’nun tuhaf bir bilinçaltı var. Saçma sapan konuşuyor. Çoluk çocuk seni dinliyor. Ağzından çıkanı kulağın duysun. Adamın aklı fikri orada. Bunların konuşmalarına uzun bir bip lazım. Çok içselleştirmiş meseleyi enteresan, hayırlısı Allah’tan. Oysa bunların iktidarında evlenme oranı yüzde 30 azaldı. Millet yuva kuramıyor, utanın” şeklinde konuştu.

(Nurdan AKBAŞ)