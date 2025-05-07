GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

İSKİLİP AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ

MUHTELİF GIDA ÜRÜNLERİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2025/605194

1-İdarenin

a) Adı : İSKİLİP AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi : Hacıpiri mahallesi Kazanlı caddesi no:39 19400 İSKİLİP/ÇORUM

c) Telefon ve faks numarası :03645116011 - 3645112004

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı :MUHTELİF GIDA ÜRÜNLERİ

b) Niteliği, türü ve miktarı :

41 Kalem (Kuru Gıda, Kahvaltılık ve Hayvansal Gıdalar)

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: İskilip Açık Ceza İnfaz Kurumu Genel Bütçe Gıda Deposu

ç) Süresi/teslim tarihi : İdare 41 Çeşitli Gıda Malzemeleri haftalık peyder pey olarak sipariş edip teslim alacaktır. İdare Yükleniciye sözleşme süresi boyunca her hafta ÇARŞAMBA günü (resmi tatiller hariç) sipariş miktarını bildirecek İdare sipariş miktarını (adet veya kilo) istediği miktarda verebilir. Verilen sipariş minimum veya maksimum olabilir. Yüklenici siparişi getirmek ile yükümlüdür. İdarenin vermiş olduğu siparişler her hafta PAZARTESİ günü gelecektir pazartesi günü dışında gelen siparişler (Resmi tatiller hariç) kabul edilmeyecek. Teslimat gününde sipariş listesindeki teslimi yapılmayan ürünler için geciken her gün hesaplanarak sözleşmede belirtilen oranlarda gecikme ceza işlemi uygulanacaktır.

d) İşe başlama tarihi : sözleşme tarihinden itibaren başlayıp 31/12/2025 tarihlerine kadar

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :12.06.2025 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) :İskilip Açık Ceza İnfaz Kurumu Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

İşletme Kayıt Belgesi

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Numune sunulması istenmektedir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.