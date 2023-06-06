Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Derekışla Köyü nüfusuna kayıtlı Hacı Numan Çalmuk dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Bakan Yardımcısı Muhsin Dere sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda “Ahh Hacı abim ahh… Daha birkaç gün önce selam göndermiştim yeğeninle. Dünya fani.. Mekanın cennet olsun. Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. İnşallah rahmetli Babam, Halam, Ömer eniştem ve Halit abiyle cennette buluşursunuz. Ruhuna Fatiha.” ifadelerini kullandı.

Hacı Numan Çalmuk’un cenazesi ikindi vakti Sungurlu Ulu Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.