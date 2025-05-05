Çorum Teknik Ateş sahiplerinden önceki dönem Adalet ve Kalkınma Partisi Belediye Meclis Üyesi Muharrem Celal Uzunoğlu hayatını kaybetti.

Perihan Uzunoğlu'nun eşi, Ahmet Uzunoğlu ile Nesibe Derinöz'ün babası, Vitalen Holding Onursal Başkanı Hüseyin Uzunoglu'nun ise kardeşi olan Muharrem Celal Uzunoğlu için Akşemseddin Camii’nde cenaze namazı düzenlendi.

Merhumun cenazesi daha sonra ikindi namazına müteakip Ankara İsmet Oğultürk Camii’nde kılınan namazın ardından Ankara Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: HABER MERKEZİ