Kaza, İskilip-Göl köyü karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Münir Çıkrık (64) yönetimindeki 19 FK130 plakalı motorsiklet ile karşı yönden gelen Emircan Körçoban (20) yönetimindeki 19 AEF 736 plakalı kamyona çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yanında bulunan Meryem Çıkrık (62) yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Meryem Çıkrık tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Editör: İHA AJANS