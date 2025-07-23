Sümeyra-Mehmet Baltan çiftinin oğulları Çağan Kadir, Yıldızpark Düğün Salonu’nda yapılan görkemli sünnet düğünü ile erkekliğe ilk adımı attı.

Çorum Kına Organizasyon Sahibi ve ÇEODER Başkanı Reyhan Bolat’ın organizasyonu çerçevesinde gerçekleşen sünnet düğünü, tüm katılımcıları memnun etti.

Çorum Kına Organizasyon Dans Ekibi ve Zeybek Ekibi, keyifli gösterilerle sünnete renk kattı.

Sümeyra-Mehmet Baltan çifti, bu mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan, uzaktan-yakından gelen tüm akraba ve dostlarına teşekkürlerini ifade ettiler.