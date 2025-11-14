SIRA MAHALLE/KÖY Ada Parsel Yüzölçüm

(m2) Hazine

His.(m2) Cinsi İmar

Durumu Tahmini

Bedeli (TL) Geçici

Teminatı(TL) İhale

Tarihi İhale

Saati

NO

1 AKÇAKOYUNLU KÖYÜ 107 62 7.044,86 TAM Tarla imarsız ₺352.300,00 88.075,00 24.11.2025 09:30

2 AKÇAKOYUNLU KÖYÜ 107 63 6.080,45 TAM Tarla imarsız ₺304.100,00 76.025,00 24.11.2025 09:40

3 AKÇAKOYUNLU KÖYÜ 111 80 8.183,51 TAM Tarla imarsız ₺450.100,00 112.525,00 24.11.2025 09:50

4 AKÇAKOYUNLU KÖYÜ 115 12 4.140,42 TAM Tarla imarsız ₺335.000,00 83.750,00 24.11.2025 10:00

5 AKÇAKOYUNLU KÖYÜ 115 13 6.514,97 TAM Tarla imarsız ₺525.000,00 131.250,00 24.11.2025 10:10

6 AKÇAKOYUNLU KÖYÜ 127 105 4.291,88 TAM Hali Arazi imarsız ₺214.600,00 53.650,00 24.11.2025 10:20

7 AKÇAKOYUNLU KÖYÜ 135 58 9.699,65 TAM Tarla imarsız ₺485.000,00 121.250,00 24.11.2025 10:30

8 AKÇAKOYUNLU KÖYÜ 135 89 3.801,39 TAM Tarla imarsız ₺190.100,00 47.525,00 24.11.2025 10:40

9 AKÇAKOYUNLU KÖYÜ 135 90 1.631,48 TAM Tarla imarsız ₺81.600,00 20.400,00 24.11.2025 10:50

10 AKÇAKOYUNLU KÖYÜ 135 91 2.198,77 TAM Tarla imarsız ₺110.000,00 27.500,00 24.11.2025 11:00

11 AKÇAKOYUNLU KÖYÜ 135 109 13.183,04 TAM Tarla imarsız ₺659.200,00 164.800,00 24.11.2025 11:10

12 AKÇAKOYUNLU KÖYÜ 135 114 16.196,90 TAM Tarla imarsız ₺809.900,00 202.475,00 24.11.2025 11:20

13 AKÇAKOYUNLU KÖYÜ 143 59 2.580,72 TAM Tarla imarsız ₺154.900,00 38.725,00 24.11.2025 11:30

14 AKÇAKOYUNLU KÖYÜ 168 5 433,38 TAM Hali Arazi imarsız ₺151.700,00 37.925,00 24.11.2025 11:40

15 AKÇAKOYUNLU KÖYÜ 111 72 1.766,41 TAM Ham Toprak imarsız ₺97.200,00 24.300,00 24.11.2025 11:50

16 AKÇAKOYUNLU KÖYÜ 122 15 2.642,38 TAM Tarla imarsız ₺150.000,00 37.500,00 24.11.2025 13:10

17 AKÇAKOYUNLU KÖYÜ 127 102 2.904,53 TAM Tarla imarsız ₺150.000,00 37.500,00 24.11.2025 13:20

18 AKÇAKOYUNLU KÖYÜ 130 37 7.319,54 TAM Hali Arazi imarsız ₺375.000,00 93.750,00 24.11.2025 13:30

19 AKÇAKOYUNLU KÖYÜ 135 100 1.338,01 TAM Tarla imarsız ₺67.000,00 16.750,00 24.11.2025 13:40

20 AKÇAKOYUNLU KÖYÜ 135 101 3.920,23 TAM Tarla imarsız ₺196.100,00 49.025,00 24.11.2025 13:50

21 AKÇAKOYUNLU KÖYÜ 135 106 3.463,17 TAM Tarla imarsız ₺173.200,00 43.300,00 24.11.2025 14:00

22 AKÇAKOYUNLU KÖYÜ 135 107 4.180,31 TAM Tarla imarsız ₺209.100,00 52.275,00 24.11.2025 14:10

23 AKÇAKOYUNLU KÖYÜ 135 113 1.909,68 TAM Tarla imarsız ₺95.500,00 23.875,00 24.11.2025 14:20

24 AKÇAKOYUNLU KÖYÜ 135 118 5.907,52 TAM Tarla imarsız ₺295.400,00 73.850,00 24.11.2025 14:30

25 AKÇAKOYUNLU KÖYÜ 143 47 767,32 TAM Tarla imarsız ₺275.000,00 68.750,00 24.11.2025 14:40

26 AKÇAKOYUNLU KÖYÜ 143 50 3.832,20 TAM Tarla imarsız ₺210.800,00 52.700,00 24.11.2025 14:50

27 AKÇAKOYUNLU KÖYÜ 143 55 1.471,73 TAM Tarla imarsız ₺80.000,00 20.000,00 24.11.2025 15:00

28 AKÇAKOYUNLU KÖYÜ 143 58 1.886,88 TAM Tarla imarsız ₺113.300,00 28.325,00 24.11.2025 15:10

29 AKÇAKOYUNLU KÖYÜ 165 2 215,57 TAM Bahçe imarsız ₺80.000,00 20.000,00 24.11.2025 15:20

30 AKÇALI KÖYÜ 119 21 4.494,30 TAM Tarla imarsız ₺269.700,00 67.425,00 24.11.2025 15:30

31 AKÇALI KÖYÜ 119 23 1.828,24 TAM Tarla imarsız ₺109.700,00 27.425,00 24.11.2025 15:40

32 AKÇALI KÖYÜ 127 5 843,62 TAM Tarla imarsız ₺50.700,00 12.675,00 24.11.2025 15:50

33 AKÇALI KÖYÜ 157 90 5.652,57 TAM Tarla imarsız ₺282.700,00 70.675,00 25.11.2025 09:30

34 AKÇALI KÖYÜ 157 91 2.183,55 TAM Tarla imarsız ₺109.200,00 27.300,00 25.11.2025 09:40

35 AKÇALI KÖYÜ 157 92 2.233,61 TAM Tarla imarsız ₺111.700,00 27.925,00 25.11.2025 09:50

36 AKÇALI KÖYÜ 157 93 12.820,68 TAM Tarla imarsız ₺641.100,00 160.275,00 25.11.2025 10:00

37 AKÇALI KÖYÜ 157 94 2.736,19 TAM Tarla imarsız ₺136.900,00 34.225,00 25.11.2025 10:10

38 AKÇALI KÖYÜ 197 28 1.825,71 TAM Bahçe imarsız ₺731.600,00 182.900,00 25.11.2025 10:20

39 AYDOĞAN KÖYÜ 103 73 8.057,80 TAM Tarla imarsız ₺403.000,00 100.750,00 25.11.2025 10:30

40 AYDOĞAN KÖYÜ 107 43 11.199,20 TAM Tarla imarsız ₺560.000,00 140.000,00 25.11.2025 10:40

41 AYDOĞAN KÖYÜ 111 19 5.854,19 TAM Tarla imarsız ₺300.000,00 75.000,00 25.11.2025 10:50

42 AYDOĞAN KÖYÜ 127 5 210,04 TAM Ham Toprak imarsız ₺100.000,00 25.000,00 25.11.2025 11:00

43 BAĞCILI KÖYÜ 1271 13.437,06 TAM Ham Toprak imarsız ₺672.000,00 168.000,00 25.11.2025 11:10

44 BAĞCILI KÖYÜ 1301 9.469,23 TAM Ham Toprak imarsız ₺427.000,00 106.750,00 25.11.2025 11:20

45 BAĞCILI KÖYÜ 1308 222,27 TAM Hali Arazi imarsız ₺67.000,00 16.750,00 25.11.2025 11:30

46 BAĞDATLI KÖYÜ 434 10.800,00 TAM Tarla imarsız ₺648.000,00 162.000,00 25.11.2025 11:40

47 BAĞDATLI KÖYÜ 1414 3.397,27 TAM Ham Toprak imarsız ₺204.000,00 51.000,00 25.11.2025 11:50

48 BAĞDATLI KÖYÜ 1428 16.244,29 TAM Tarla imarsız ₺812.250,00 203.062,50 25.11.2025 13:10

49 BAĞDATLI KÖYÜ 1498 3.741,44 TAM Tarla imarsız ₺168.500,00 42.125,00 25.11.2025 13:20

50 BAĞDATLI KÖYÜ 1499 13.683,17 TAM Tarla imarsız ₺615.750,00 153.937,50 25.11.2025 13:30

51 BAĞDATLI KÖYÜ 1500 457,99 TAM Tarla imarsız ₺20.750,00 5.187,50 25.11.2025 13:40

52 BAĞDATLI KÖYÜ 1501 1.235,98 TAM Tarla imarsız ₺55.750,00 13.937,50 25.11.2025 13:50

53 BAHŞILI KÖYÜ 104 193 1.458,40 TAM Tarla imarsız ₺510.500,00 127.625,00 25.11.2025 14:00

54 BAHŞILI KÖYÜ 104 226 7.650,58 TAM Tarla imarsız ₺765.100,00 191.275,00 25.11.2025 14:10

55 BAHŞILI KÖYÜ 111 173 11.216,94 TAM Tarla imarsız ₺785.200,00 196.300,00 25.11.2025 14:20

56 BAHŞILI KÖYÜ 112 30 9.874,51 TAM Tarla imarsız ₺987.500,00 246.875,00 25.11.2025 14:30

57 BAHŞILI KÖYÜ 113 101 8.552,20 TAM Tarla imarsız ₺855.300,00 213.825,00 25.11.2025 14:40

58 BAHŞILI KÖYÜ 119 16 7.609,48 TAM Tarla imarsız ₺761.000,00 190.250,00 25.11.2025 14:50

59 BAHŞILI KÖYÜ 128 74 3.035,03 TAM Tarla imarsız ₺303.600,00 75.900,00 25.11.2025 15:00

60 BAHŞILI KÖYÜ 135 37 5.399,96 TAM Tarla imarsız ₺486.000,00 121.500,00 25.11.2025 15:10

61 BAHŞILI KÖYÜ 146 8 81,23 TAM Ham Toprak imarsız ₺36.600,00 9.150,00 25.11.2025 15:20

62 BAHŞILI KÖYÜ 180 3 7.960,39 TAM Tarla imarsız ₺796.100,00 199.025,00 25.11.2025 15:30

63 BAHŞILI KÖYÜ 181 115 5.823,25 TAM Tarla imarsız ₺585.500,00 146.375,00 25.11.2025 15:40

64 BAHŞILI KÖYÜ 181 116 8.808,18 TAM Ham Toprak imarsız ₺880.900,00 220.225,00 25.11.2025 15:50

65 BAHŞILI KÖYÜ 181 117 5.315,76 TAM Ham Toprak imarsız ₺550.000,00 137.500,00 26.11.2025 09:30

66 BEYLİCE KÖYÜ 106 8 12.777,32 TAM Ham Toprak imarsız ₺766.700,00 191.675,00 26.11.2025 09:40

67 BEYLİCE KÖYÜ 120 18 189,71 TAM Arsa imarsız ₺75.900,00 18.975,00 26.11.2025 09:50

68 BEYLİCE KÖYÜ 124 24 2.756,04 TAM Tarla imarsız ₺964.700,00 241.175,00 26.11.2025 10:00

69 BEYLİCE KÖYÜ 143 29 1.089,99 TAM Tarla imarsız ₺65.400,00 16.350,00 26.11.2025 10:10

70 BEYLİCE KÖYÜ 164 48 548,48 TAM Tarla imarsız ₺27.500,00 6.875,00 26.11.2025 10:20

71 BEYLİCE KÖYÜ 164 49 1.666,92 TAM Tarla imarsız ₺83.400,00 20.850,00 26.11.2025 10:30

72 BEYLİCE KÖYÜ 184 5 870,83 TAM Ham Toprak imarsız ₺348.400,00 87.100,00 26.11.2025 10:40

73 BEYLİCE KÖYÜ 196 34 471,52 TAM Ham Toprak imarsız ₺188.700,00 47.175,00 26.11.2025 10:50

74 BEYLİCE KÖYÜ 123 40 204,06 TAM Ham Toprak imarsız ₺82.000,00 20.500,00 26.11.2025 11:00

75 BÜYÜKİNCESU KÖYÜ 114 39 3.634,79 TAM Tarla imarsız ₺291.000,00 72.750,00 26.11.2025 11:10

76 BÜYÜKİNCESU KÖYÜ 114 46 2.582,70 TAM Tarla imarsız ₺207.000,00 51.750,00 26.11.2025 11:20

77 BÜYÜKİNCESU KÖYÜ 114 153 7.323,21 TAM Ham Toprak imarsız ₺732.500,00 183.125,00 26.11.2025 11:30

78 BÜYÜKİNCESU KÖYÜ 114 154 8.568,83 TAM Ham Toprak imarsız ₺700.000,00 175.000,00 26.11.2025 11:40

79 BÜYÜKİNCESU KÖYÜ 114 156 2.079,45 TAM Ham Toprak imarsız ₺320.000,00 80.000,00 26.11.2025 11:50

80 BÜYÜKİNCESU KÖYÜ 114 157 3.403,79 TAM Ham Toprak imarsız ₺511.000,00 127.750,00 26.11.2025 13:10

81 BÜYÜKİNCESU KÖYÜ 143 284 9.879,15 TAM Tarla imarsız ₺494.000,00 123.500,00 26.11.2025 13:20

82 BÜYÜKİNCESU KÖYÜ 143 289 6.704,36 TAM Tarla imarsız ₺1.006.000,00 251.500,00 26.11.2025 13:30

83 BÜYÜKİNCESU KÖYÜ 143 313 11.444,49 TAM Ham Toprak imarsız ₺916.000,00 229.000,00 26.11.2025 13:40

84 BÜYÜKİNCESU KÖYÜ 143 314 2.406,23 TAM Tarla imarsız ₺192.500,00 48.125,00 26.11.2025 13:50

85 ÇAVUŞ KÖYÜ 150 141 1.155,28 TAM Ham Toprak imarsız ₺405.000,00 101.250,00 26.11.2025 14:00

86 ÇAVUŞ KÖYÜ 153 36 1.866,52 TAM Ham Toprak imarsız ₺654.000,00 163.500,00 26.11.2025 14:10

87 ÇAVUŞ KÖYÜ 165 45 1.265,69 TAM Ham Toprak imarsız ₺380.000,00 95.000,00 26.11.2025 14:20

88 ÇAVUŞ KÖYÜ 186 18 655,09 TAM Ham Toprak imarsız ₺350.000,00 87.500,00 26.11.2025 14:30

89 ÇAVUŞ KÖYÜ 191 6 2.069,46 TAM Ham Toprak imarsız ₺725.000,00 181.250,00 26.11.2025 14:40

90 ÇAVUŞ KÖYÜ 200 3 501,01 TAM Arsa imarsız ₺226.000,00 56.500,00 26.11.2025 14:50

91 ÇİÇEKLİKELLER KÖYÜ 113 46 2.001,55 TAM Arsa imarsız ₺700.600,00 175.150,00 26.11.2025 15:00

92 ÇİÇEKLİKELLER KÖYÜ 113 47 2.001,88 TAM Arsa imarsız ₺700.700,00 175.175,00 26.11.2025 15:10

93 DAYINCAK KÖYÜ 761 3.339,24 TAM Tarla imarsız ₺150.300,00 37.575,00 26.11.2025 15:20

94 DAYINCAK KÖYÜ 762 1.877,83 TAM Tarla imarsız ₺84.600,00 21.150,00 26.11.2025 15:30

95 DAYINCAK KÖYÜ 771 385,50 TAM Ham Toprak imarsız ₺115.700,00 28.925,00 26.11.2025 15:40

96 DAYINCAK KÖYÜ 779 872,02 TAM Tarla imarsız ₺261.700,00 65.425,00 26.11.2025 15:50

97 DAYINCAK KÖYÜ 780 395,38 TAM Ham Toprak imarsız ₺118.700,00 29.675,00 27.11.2025 09:30

98 DAYINCAK KÖYÜ 103 11 14.280,77 TAM Tarla imarsız ₺642.700,00 160.675,00 27.11.2025 09:40

99 DAYINCAK KÖYÜ 103 42 9.154,32 TAM Tarla imarsız ₺412.000,00 103.000,00 27.11.2025 09:50

100 DAYINCAK KÖYÜ 103 61 9.566,78 TAM Tarla imarsız ₺430.600,00 107.650,00 27.11.2025 10:00

101 DAYINCAK KÖYÜ 103 62 2.166,24 TAM Tarla imarsız ₺97.500,00 24.375,00 27.11.2025 10:10

102 DAYINCAK KÖYÜ 103 63 1.210,95 TAM Tarla imarsız ₺54.500,00 13.625,00 27.11.2025 10:20

103 DAYINCAK KÖYÜ 103 164 21.087,59 TAM Tarla imarsız ₺949.000,00 237.250,00 27.11.2025 10:30

104 DAYINCAK KÖYÜ 105 5 4.669,38 TAM Tarla imarsız ₺280.200,00 70.050,00 27.11.2025 10:40

105 DAYINCAK KÖYÜ 110 54 4.260,55 TAM Tarla imarsız ₺191.800,00 47.950,00 27.11.2025 10:50

106 DAYINCAK KÖYÜ 112 5 19.901,05 TAM Tarla imarsız ₺895.600,00 223.900,00 27.11.2025 11:00

107 DAYINCAK KÖYÜ 112 6 6.683,43 TAM Tarla imarsız ₺300.800,00 75.200,00 27.11.2025 11:10

108 DENİZLİ KÖYÜ 75 9.600,00 TAM Tarla imarsız ₺480.000,00 120.000,00 27.11.2025 11:20

109 DENİZLİ KÖYÜ 561 1.444,05 TAM Tarla imarsız ₺72.300,00 18.075,00 27.11.2025 11:30

110 DENİZLİ KÖYÜ 585 4.614,91 TAM Ham Toprak imarsız ₺461.500,00 115.375,00 27.11.2025 11:40

111 DENİZLİ KÖYÜ 586 868,98 TAM Tarla imarsız ₺100.000,00 25.000,00 27.11.2025 11:50

112 DENİZLİ KÖYÜ 587 520,81 TAM Tarla imarsız ₺60.000,00 15.000,00 27.11.2025 13:10

113 DENİZLİ KÖYÜ 600 1.864,78 TAM Ham Toprak imarsız ₺74.600,00 18.650,00 27.11.2025 13:20

114 DENİZLİ KÖYÜ 603 10.753,27 TAM Tarla imarsız ₺537.700,00 134.425,00 27.11.2025 13:30

115 DENİZLİ KÖYÜ 624 1.407,68 TAM Arsa imarsız ₺563.100,00 140.775,00 27.11.2025 13:40

116 DENİZLİ KÖYÜ 645 970,31 TAM Arsa imarsız ₺388.200,00 97.050,00 27.11.2025 13:50

117 DENİZLİ KÖYÜ 653 8.620,50 TAM Tarla imarsız ₺431.100,00 107.775,00 27.11.2025 14:00

118 EŞME KÖYÜ 115 581 5.900,00 TAM Tarla imarsız ₺295.000,00 73.750,00 27.11.2025 14:10

119 EŞME KÖYÜ 119 190 3.900,00 TAM Tarla imarsız ₺234.000,00 58.500,00 27.11.2025 14:20

120 EŞME KÖYÜ 119 192 1.500,00 TAM Tarla imarsız ₺90.000,00 22.500,00 27.11.2025 14:30

121 EŞME KÖYÜ 124 383 2.776,34 TAM Tarla imarsız ₺139.000,00 34.750,00 27.11.2025 14:40

122 EŞME KÖYÜ 130 31 3.700,00 TAM Tarla imarsız ₺200.000,00 50.000,00 27.11.2025 14:50

123 GÜVENDİK KÖYÜ 101 623 2.672,27 TAM Tarla imarsız ₺133.700,00 33.425,00 27.11.2025 15:00

124 GÜVENDİK KÖYÜ 101 625 2.448,05 TAM Tarla imarsız ₺122.500,00 30.625,00 27.11.2025 15:10

125 GÜVENDİK KÖYÜ 101 636 11.712,42 TAM Tarla imarsız ₺710.000,00 177.500,00 27.11.2025 15:20

126 GÜVENDİK KÖYÜ 101 637 1.284,18 TAM Tarla imarsız ₺80.000,00 20.000,00 27.11.2025 15:30

127 GÜVENDİK KÖYÜ 101 638 3.476,25 TAM Tarla imarsız ₺215.000,00 53.750,00 27.11.2025 15:40

128 GÜVENDİK KÖYÜ 101 639 1.086,07 TAM Tarla imarsız ₺66.000,00 16.500,00 27.11.2025 15:50

129 GÜVENDİK KÖYÜ 101 657 3.052,84 TAM Tarla imarsız ₺160.000,00 40.000,00 28.11.2025 09:30

130 GÜVENDİK KÖYÜ 101 658 424,42 TAM Tarla imarsız ₺26.000,00 6.500,00 28.11.2025 09:40

131 GÜVENDİK KÖYÜ 101 663 16.964,37 TAM Tarla imarsız ₺850.000,00 212.500,00 28.11.2025 09:50

132 GÜVENDİK KÖYÜ 103 116 6.441,76 TAM Tarla imarsız ₺289.900,00 72.475,00 28.11.2025 10:00

133 GÜVENDİK KÖYÜ 108 2 1.260,94 TAM Arsa imarsız ₺442.000,00 110.500,00 28.11.2025 10:10

134 GÜVENDİK KÖYÜ 108 3 902,07 TAM Arsa imarsız ₺316.000,00 79.000,00 28.11.2025 10:20

135 GÜVENDİK KÖYÜ 111 159 280,14 TAM Arsa imarsız ₺98.100,00 24.525,00 28.11.2025 10:30

136 GÜVENDİK KÖYÜ 111 174 483,13 TAM Arsa imarsız ₺145.000,00 36.250,00 28.11.2025 10:40

137 GÜVENDİK KÖYÜ 118 72 5.356,18 TAM Tarla imarsız ₺267.900,00 66.975,00 28.11.2025 10:50

138 GÜVENDİK KÖYÜ 118 76 2.807,41 TAM Tarla imarsız ₺140.400,00 35.100,00 28.11.2025 11:00

139 GÜVENDİK KÖYÜ 118 77 2.056,41 TAM Tarla imarsız ₺102.900,00 25.725,00 28.11.2025 11:10

140 GÜVENDİK KÖYÜ 119 309 3.421,46 TAM Tarla imarsız ₺171.100,00 42.775,00 28.11.2025 11:20

141 GÜVENDİK KÖYÜ 119 314 4.071,05 TAM Tarla imarsız ₺244.300,00 61.075,00 28.11.2025 11:30

142 GÜVENDİK KÖYÜ 119 355 2.887,04 TAM Tarla imarsız ₺144.400,00 36.100,00 28.11.2025 11:40

143 GÜVENDİK KÖYÜ 119 389 17.734,96 TAM Tarla imarsız ₺886.800,00 221.700,00 28.11.2025 11:50

144 GÜVENDİK KÖYÜ 119 417 1.454,04 TAM Tarla imarsız ₺72.800,00 18.200,00 28.11.2025 13:10

145 GÜVENDİK KÖYÜ 119 418 1.629,93 TAM Tarla imarsız ₺81.500,00 20.375,00 28.11.2025 13:20

146 GÜVENDİK KÖYÜ 119 419 1.952,16 TAM Tarla imarsız ₺97.700,00 24.425,00 28.11.2025 13:30

147 GÜVENDİK KÖYÜ 119 439 2.138,48 TAM Ham Toprak imarsız ₺213.900,00 53.475,00 28.11.2025 13:40

148 GÜVENDİK KÖYÜ 119 440 340,65 TAM Tarla imarsız ₺68.200,00 17.050,00 28.11.2025 13:50

149 GÜVENDİK KÖYÜ 121 5 6.993,17 TAM Tarla imarsız ₺360.000,00 90.000,00 28.11.2025 14:00

150 GÜVENDİK KÖYÜ 129 73 1.535,84 TAM Tarla imarsız ₺80.000,00 20.000,00 28.11.2025 14:10

151 GÜVENDİK KÖYÜ 131 85 6.488,48 TAM Tarla imarsız ₺324.500,00 81.125,00 28.11.2025 14:20

152 GÜVENDİK KÖYÜ 138 157 372,10 TAM Tarla imarsız ₺130.300,00 32.575,00 28.11.2025 14:30

153 GÜVENDİK KÖYÜ 148 18 2.934,95 TAM Tarla imarsız ₺146.800,00 36.700,00 28.11.2025 14:40

154 GÜVENDİK KÖYÜ 148 22 172,65 TAM Tarla imarsız ₺14.900,00 3.725,00 28.11.2025 14:50

155 GÜVENDİK KÖYÜ 148 24 4.175,63 TAM Tarla imarsız ₺210.000,00 52.500,00 28.11.2025 15:00

156 GÜVENDİK KÖYÜ 149 23 1.161,84 TAM Arsa imarsız ₺406.700,00 101.675,00 28.11.2025 15:10

157 GÜVENDİK KÖYÜ 149 24 1.813,98 TAM Ham Toprak imarsız ₺634.900,00 158.725,00 28.11.2025 15:20

158 GÜVENDİK KÖYÜ 166 2 3.253,91 TAM Ham Toprak imarsız ₺1.074.000,00 268.500,00 28.11.2025 15:30

159 GÜVENDİK KÖYÜ 177 4 236,81 TAM Ham Toprak imarsız ₺95.000,00 23.750,00 28.11.2025 15:40

160 HACIOSMAN KÖYÜ 293 3.100,00 TAM Tarla imarsız ₺160.000,00 40.000,00 28.11.2025 15:50

161 HACIOSMAN KÖYÜ 1250 8.862,80 TAM Tarla imarsız ₺443.200,00 110.800,00 01.12.2025 09:30

162 HACIOSMAN KÖYÜ 1255 6.455,25 TAM Tarla imarsız ₺322.800,00 80.700,00 01.12.2025 09:40

163 HACIOSMAN KÖYÜ 1257 501,88 TAM Tarla imarsız ₺30.200,00 7.550,00 01.12.2025 09:50

164 İNEGAZİLİ KÖYÜ 1177 9.000,00 TAM Tarla imarsız ₺450.000,00 112.500,00 01.12.2025 10:00

165 KAMIŞLI KÖYÜ 106 128 949,67 TAM Ham Toprak imarsız ₺47.500,00 11.875,00 01.12.2025 10:10

166 KAMIŞLI KÖYÜ 138 3 370,21 TAM Ham Toprak imarsız ₺129.600,00 32.400,00 01.12.2025 10:20

167 KAMIŞLI KÖYÜ 149 20 1.100,66 TAM Ham Toprak imarsız ₺385.300,00 96.325,00 01.12.2025 10:30

168 KAMIŞLI KÖYÜ 149 22 223,71 TAM Bahçe imarsız ₺78.300,00 19.575,00 01.12.2025 10:40

169 KAMIŞLI KÖYÜ 149 23 988,58 TAM Ham Toprak imarsız ₺346.100,00 86.525,00 01.12.2025 10:50

170 KAMIŞLI KÖYÜ 149 24 299,19 TAM Ham Toprak imarsız ₺104.800,00 26.200,00 01.12.2025 11:00

171 KAMIŞLI KÖYÜ 153 89 1.080,90 TAM Ham Toprak imarsız ₺378.400,00 94.600,00 01.12.2025 11:10

172 KAVŞUT KÖYÜ 264 3 1.177,46 TAM Arsa Gelişme Konut Alanı ₺707.000,00 176.750,00 01.12.2025 11:20

173 KAVŞUT KÖYÜ 264 4 1.177,35 TAM Arsa Gelişme Konut Alanı ₺707.000,00 176.750,00 01.12.2025 11:30

174 KAVŞUT KÖYÜ 264 5 1.177,78 TAM Arsa Gelişme Konut Alanı ₺707.000,00 176.750,00 01.12.2025 11:40

175 KAVŞUT KÖYÜ 268 2 1.072,69 TAM Arsa Gelişme Konut Alanı ₺644.000,00 161.000,00 01.12.2025 11:50

176 KAVŞUT KÖYÜ 268 3 1.072,53 TAM Arsa Gelişme Konut Alanı ₺644.000,00 161.000,00 01.12.2025 13:10

177 KAVŞUT KÖYÜ 269 1 1.012,08 TAM Arsa Gelişme Konut Alanı ₺557.000,00 139.250,00 01.12.2025 13:20

178 KAVŞUT KÖYÜ 269 2 1.012,09 TAM Arsa Gelişme Konut Alanı ₺557.000,00 139.250,00 01.12.2025 13:30

179 KAVŞUT KÖYÜ 269 3 1.012,49 TAM Arsa Gelişme Konut Alanı ₺557.000,00 139.250,00 01.12.2025 13:40

180 KAVŞUT KÖYÜ 269 5 1.012,09 TAM Arsa Gelişme Konut Alanı ₺557.000,00 139.250,00 01.12.2025 13:50

181 KAVŞUT KÖYÜ 269 6 1.011,95 TAM Arsa Gelişme Konut Alanı ₺557.000,00 139.250,00 01.12.2025 14:00

182 KAVŞUT KÖYÜ 269 7 1.011,90 TAM Arsa Gelişme Konut Alanı ₺557.000,00 139.250,00 01.12.2025 14:10

183 KAVŞUT KÖYÜ 270 1 1.154,99 TAM Arsa Gelişme Konut Alanı ₺636.000,00 159.000,00 01.12.2025 14:20

184 KAVŞUT KÖYÜ 270 2 1.155,04 TAM Arsa Gelişme Konut Alanı ₺636.000,00 159.000,00 01.12.2025 14:30

185 KAVŞUT KÖYÜ 270 3 1.155,23 TAM Arsa Gelişme Konut Alanı ₺636.000,00 159.000,00 01.12.2025 14:40

186 KAVŞUT KÖYÜ 272 1 1.147,84 TAM Arsa Gelişme Konut Alanı ₺632.000,00 158.000,00 01.12.2025 14:50

187 KAVŞUT KÖYÜ 272 2 1.147,94 TAM Arsa Gelişme Konut Alanı ₺632.000,00 158.000,00 01.12.2025 15:00

188 KAVŞUT KÖYÜ 272 3 1.147,75 TAM Arsa Gelişme Konut Alanı ₺632.000,00 158.000,00 01.12.2025 15:10

189 KAVŞUT KÖYÜ 272 4 1.147,69 TAM Arsa Gelişme Konut Alanı ₺632.000,00 158.000,00 01.12.2025 15:20

190 KAVŞUT KÖYÜ 288 3 1.105,30 TAM Arsa Gelişme Konut Alanı ₺664.000,00 166.000,00 01.12.2025 15:30

191 KEMALLI KÖYÜ 115 66 732,06 TAM Tarla imarsız ₺732.100,00 183.025,00 01.12.2025 15:40

192 KEMALLI KÖYÜ 115 69 1.220,57 TAM Ham Toprak imarsız ₺1.099.000,00 274.750,00 01.12.2025 15:50

193 KEMALLI KÖYÜ 115 70 764,17 TAM Tarla imarsız ₺764.200,00 191.050,00 02.12.2025 09:30

194 KEMALLI KÖYÜ 124 137 1.822,39 TAM Tarla imarsız ₺91.200,00 22.800,00 02.12.2025 09:40

195 KEMALLI KÖYÜ 124 138 514,10 TAM Tarla imarsız ₺25.800,00 6.450,00 02.12.2025 09:50

196 KEMALLI KÖYÜ 124 139 781,58 TAM Tarla imarsız ₺39.100,00 9.775,00 02.12.2025 10:00

197 KEMALLI KÖYÜ 124 140 1.434,88 TAM Tarla imarsız ₺71.800,00 17.950,00 02.12.2025 10:10

198 KEMALLI KÖYÜ 124 154 873,92 TAM Tarla imarsız ₺39.400,00 9.850,00 02.12.2025 10:20

199 KEMALLI KÖYÜ 124 155 442,40 TAM Tarla imarsız ₺22.200,00 5.550,00 02.12.2025 10:30

200 KEMALLI KÖYÜ 124 183 3.803,36 TAM Tarla imarsız ₺171.200,00 42.800,00 02.12.2025 10:40

201 KEMALLI KÖYÜ 162 19 9.966,30 TAM Ham Toprak imarsız ₺997.000,00 249.250,00 02.12.2025 10:50

202 KEMALLI KÖYÜ 193 38 1.770,14 TAM Ham Toprak imarsız ₺79.700,00 19.925,00 02.12.2025 11:00

203 KEMALLI KÖYÜ 196 40 6.853,59 TAM Ham Toprak imarsız ₺308.500,00 77.125,00 02.12.2025 11:10

204 KEMALLI KÖYÜ 198 63 1.760,75 TAM Ham Toprak imarsız ₺100.000,00 25.000,00 02.12.2025 11:20

205 KEMALLI KÖYÜ 198 67 1.051,18 TAM Tarla imarsız ₺52.600,00 13.150,00 02.12.2025 11:30

206 KEMALLI KÖYÜ 198 68 2.808,69 TAM Tarla imarsız ₺140.500,00 35.125,00 02.12.2025 11:40

207 KEMALLI KÖYÜ 204 121 2.435,51 TAM Ham Toprak imarsız ₺109.600,00 27.400,00 02.12.2025 11:50

208 KEMALLI KÖYÜ 204 122 2.401,02 TAM Tarla imarsız ₺132.100,00 33.025,00 02.12.2025 13:10

209 KEMALLI KÖYÜ 204 123 3.166,16 TAM Tarla imarsız ₺174.200,00 43.550,00 02.12.2025 13:20

210 KEMALLI KÖYÜ 204 124 941,50 TAM Ham Toprak imarsız ₺48.000,00 12.000,00 02.12.2025 13:30

211 KEMALLI KÖYÜ 204 125 1.062,92 TAM Tarla imarsız ₺63.800,00 15.950,00 02.12.2025 13:40

212 KEMALLI KÖYÜ 204 126 458,12 TAM Tarla imarsız ₺27.500,00 6.875,00 02.12.2025 13:50

213 KEMALLI KÖYÜ 204 131 24.303,79 TAM Ham Toprak imarsız ₺1.094.000,00 273.500,00 02.12.2025 14:00

214 KEMALLI KÖYÜ 204 134 2.250,75 TAM Tarla imarsız ₺136.000,00 34.000,00 02.12.2025 14:10

215 KEMALLI KÖYÜ 214 7 8.331,45 TAM Ham Toprak imarsız ₺375.000,00 93.750,00 02.12.2025 14:20

216 KULA KÖYÜ 1219 1.019,94 TAM Ham Toprak imarsız ₺357.000,00 89.250,00 02.12.2025 14:30

217 KULA KÖYÜ 1420 2.261,18 TAM Tarla imarsız ₺227.000,00 56.750,00 02.12.2025 14:40

218 KULA KÖYÜ 1423 541,46 TAM Arsa imarsız ₺190.000,00 47.500,00 02.12.2025 14:50

219 KUŞÇALI KÖYÜ 2047 1.466,74 TAM Arsa imarsız ₺440.100,00 110.025,00 02.12.2025 15:00

220 KUŞÇALI KÖYÜ 2061 961,41 TAM Ham Toprak imarsız ₺336.500,00 84.125,00 02.12.2025 15:10

221 KUZUCAK KÖYÜ 103 642 2.004,24 TAM Arsa imarsız ₺701.500,00 175.375,00 02.12.2025 15:20

222 KUZUCAK KÖYÜ 103 643 1.999,95 TAM Arsa imarsız ₺700.000,00 175.000,00 02.12.2025 15:30

223 KUZUCAK KÖYÜ 103 644 1.900,75 TAM Arsa imarsız ₺665.500,00 166.375,00 02.12.2025 15:40

224 KUZUCAK KÖYÜ 103 645 500,44 TAM Arsa imarsız ₺176.000,00 44.000,00 02.12.2025 15:50

225 KUZUCAK KÖYÜ 103 646 2.005,60 TAM Arsa imarsız ₺702.000,00 175.500,00 03.12.2025 09:30

226 KUZUCAK KÖYÜ 103 647 2.008,03 TAM Arsa imarsız ₺703.000,00 175.750,00 03.12.2025 09:40

227 KUZUCAK KÖYÜ 103 648 2.001,37 TAM Arsa imarsız ₺700.500,00 175.125,00 03.12.2025 09:50

228 KUZUCAK KÖYÜ 103 649 2.006,22 TAM Arsa imarsız ₺702.500,00 175.625,00 03.12.2025 10:00

229 KUZUCAK KÖYÜ 103 650 2.000,37 TAM Arsa imarsız ₺700.500,00 175.125,00 03.12.2025 10:10

230 KUZUCAK KÖYÜ 103 651 1.011,28 TAM Arsa imarsız ₺354.000,00 88.500,00 03.12.2025 10:20

231 KUZUCAK KÖYÜ 103 652 2.210,64 TAM Arsa imarsız ₺774.000,00 193.500,00 03.12.2025 10:30

232 KUZUCAK KÖYÜ 103 653 1.167,05 TAM Arsa imarsız ₺408.500,00 102.125,00 03.12.2025 10:40

233 KUZUCAK KÖYÜ 103 654 1.205,38 TAM Arsa imarsız ₺422.000,00 105.500,00 03.12.2025 10:50

234 KUZUCAK KÖYÜ 103 655 1.117,59 TAM Arsa imarsız ₺392.000,00 98.000,00 03.12.2025 11:00

235 KUZUCAK KÖYÜ 103 656 1.082,33 TAM Arsa imarsız ₺379.000,00 94.750,00 03.12.2025 11:10

236 KUZUCAK KÖYÜ 103 657 1.086,60 TAM Arsa imarsız ₺380.500,00 95.125,00 03.12.2025 11:20

237 KUZUCAK KÖYÜ 103 658 932,73 TAM Arsa imarsız ₺327.000,00 81.750,00 03.12.2025 11:30

238 KUZUCAK KÖYÜ 103 660 1.555,59 TAM Arsa imarsız ₺545.000,00 136.250,00 03.12.2025 11:40

239 KUZUCAK KÖYÜ 103 661 2.003,89 TAM Arsa imarsız ₺702.000,00 175.500,00 03.12.2025 11:50

240 KUZUCAK KÖYÜ 103 662 2.000,27 TAM Arsa imarsız ₺701.000,00 175.250,00 03.12.2025 13:10

241 KUZUCAK KÖYÜ 103 664 1.917,41 TAM Arsa imarsız ₺672.000,00 168.000,00 03.12.2025 13:20

242 KUZUCAK KÖYÜ 103 666 491,94 TAM Arsa imarsız ₺173.000,00 43.250,00 03.12.2025 13:30

243 KUZUCAK KÖYÜ 103 667 2.263,53 TAM Arsa imarsız ₺793.000,00 198.250,00 03.12.2025 13:40

244 KUZUCAK KÖYÜ 103 668 2.001,09 TAM Arsa imarsız ₺701.000,00 175.250,00 03.12.2025 13:50

245 KUZUCAK KÖYÜ 103 669 1.040,42 TAM Arsa imarsız ₺365.000,00 91.250,00 03.12.2025 14:00

246 KUZUCAK KÖYÜ 103 670 1.040,33 TAM Arsa imarsız ₺365.000,00 91.250,00 03.12.2025 14:10

247 KUZUCAK KÖYÜ 103 671 1.040,65 TAM Arsa imarsız ₺365.000,00 91.250,00 03.12.2025 14:20

248 KUZUCAK KÖYÜ 103 672 1.040,40 TAM Arsa imarsız ₺365.000,00 91.250,00 03.12.2025 14:30

249 KUZUCAK KÖYÜ 103 677 381,45 TAM Arsa imarsız ₺150.000,00 37.500,00 03.12.2025 14:40

250 KUZUCAK KÖYÜ 126 35 1.999,39 TAM Arsa imarsız ₺700.000,00 175.000,00 03.12.2025 14:50

251 KUZUCAK KÖYÜ 126 36 2.000,66 TAM Arsa imarsız ₺701.000,00 175.250,00 03.12.2025 15:00

252 KUZUCAK KÖYÜ 130 1 1.351,07 TAM Arsa imarsız ₺473.000,00 118.250,00 03.12.2025 15:10

253 KUZUCAK KÖYÜ 101 72 8.567,73 TAM Tarla imarsız ₺428.500,00 107.125,00 03.12.2025 15:20

254 KUZUCAK KÖYÜ 103 21 4.306,53 TAM Tarla imarsız ₺215.500,00 53.875,00 03.12.2025 15:30

255 KUZUCAK KÖYÜ 103 149 7.892,27 TAM Tarla imarsız ₺395.000,00 98.750,00 03.12.2025 15:40

256 KUZUCAK KÖYÜ 103 306 10.054,84 TAM Tarla imarsız ₺503.000,00 125.750,00 03.12.2025 15:50

257 KUZUCAK KÖYÜ 103 585 854,62 TAM Tarla imarsız ₺43.000,00 10.750,00 04.12.2025 09:30

258 KUZUCAK KÖYÜ 103 586 495,40 TAM Tarla imarsız ₺25.000,00 6.250,00 04.12.2025 09:40

259 KUZUCAK KÖYÜ 103 587 4.684,13 TAM Tarla imarsız ₺234.500,00 58.625,00 04.12.2025 09:50

260 KUZUCAK KÖYÜ 103 605 3.196,41 TAM Tarla imarsız ₺160.000,00 40.000,00 04.12.2025 10:00

261 KUZUCAK KÖYÜ 103 631 702,77 TAM Tarla imarsız ₺35.500,00 8.875,00 04.12.2025 10:10

262 KUZUCAK KÖYÜ 103 632 5.033,31 TAM Tarla imarsız ₺252.000,00 63.000,00 04.12.2025 10:20

263 KUZUCAK KÖYÜ 103 633 5.464,77 TAM Tarla imarsız ₺273.500,00 68.375,00 04.12.2025 10:30

264 KUZUCAK KÖYÜ 103 636 4.702,79 TAM Tarla imarsız ₺235.500,00 58.875,00 04.12.2025 10:40

265 KUZUCAK KÖYÜ 103 637 4.729,42 TAM Tarla imarsız ₺237.000,00 59.250,00 04.12.2025 10:50

266 KUZUCAK KÖYÜ 103 693 5.278,08 TAM Tarla imarsız ₺264.000,00 66.000,00 04.12.2025 11:00

267 KUZUCAK KÖYÜ 106 120 2.560,32 TAM Tarla imarsız ₺129.000,00 32.250,00 04.12.2025 11:10

268 KUZUCAK KÖYÜ 112 194 12.076,96 TAM Tarla imarsız ₺604.000,00 151.000,00 04.12.2025 11:20

269 KUZUCAK KÖYÜ 112 204 9.609,02 TAM Tarla imarsız ₺481.000,00 120.250,00 04.12.2025 11:30

270 KUZUCAK KÖYÜ 112 237 11.149,04 TAM Tarla imarsız ₺557.500,00 139.375,00 04.12.2025 11:40

271 KUZUCAK KÖYÜ 112 409 3.549,33 TAM Tarla imarsız ₺178.000,00 44.500,00 04.12.2025 11:50

272 KUZUCAK KÖYÜ 112 423 2.734,66 TAM Tarla imarsız ₺137.000,00 34.250,00 04.12.2025 13:10

273 KUZUCAK KÖYÜ 112 464 14.981,79 TAM Tarla imarsız ₺749.500,00 187.375,00 04.12.2025 13:20

274 KUZUCAK KÖYÜ 112 467 11.107,70 TAM Tarla imarsız ₺555.500,00 138.875,00 04.12.2025 13:30

275 KUZUCAK KÖYÜ 112 492 1.169,62 TAM Tarla imarsız ₺58.500,00 14.625,00 04.12.2025 13:40

276 KUZUCAK KÖYÜ 112 504 10.950,08 TAM Tarla imarsız ₺548.000,00 137.000,00 04.12.2025 13:50

277 ORTAKIŞLA KÖYÜ 101 46 19.849,83 TAM Tarla imarsız ₺992.500,00 248.125,00 04.12.2025 14:00

278 ORTAKIŞLA KÖYÜ 101 47 10.200,26 TAM Tarla imarsız ₺510.100,00 127.525,00 04.12.2025 14:10

279 ORTAKIŞLA KÖYÜ 102 17 3.708,12 TAM Tarla imarsız ₺185.500,00 46.375,00 04.12.2025 14:20

280 ORTAKIŞLA KÖYÜ 131 82 10.760,32 TAM Tarla imarsız ₺539.000,00 134.750,00 04.12.2025 14:30

281 ŞEKERHACILI KÖYÜ 131 69 500,35 TAM Arsa imarsız ₺250.500,00 62.625,00 04.12.2025 14:40

282 ŞEKERHACILI KÖYÜ 131 70 450,47 TAM Arsa imarsız ₺225.500,00 56.375,00 04.12.2025 14:50

283 ŞEKERHACILI KÖYÜ 131 74 451,22 TAM Arsa imarsız ₺226.000,00 56.500,00 04.12.2025 15:00

284 ŞEKERHACILI KÖYÜ 160 13 433,83 TAM Arsa imarsız ₺217.000,00 54.250,00 04.12.2025 15:10

285 ŞEKERHACILI KÖYÜ 160 14 434,77 TAM Arsa imarsız ₺217.500,00 54.375,00 04.12.2025 15:20

286 ŞEKERHACILI KÖYÜ 161 1 449,91 TAM Arsa imarsız ₺225.000,00 56.250,00 04.12.2025 15:30

287 ŞEKERHACILI KÖYÜ 161 3 449,82 TAM Arsa imarsız ₺225.000,00 56.250,00 04.12.2025 15:40

288 ŞEKERHACILI KÖYÜ 161 4 449,82 TAM Arsa imarsız ₺225.000,00 56.250,00 04.12.2025 15:50

289 ŞEKERHACILI KÖYÜ 161 5 449,69 TAM Arsa imarsız ₺225.000,00 56.250,00 05.12.2025 09:30

290 ŞEKERHACILI KÖYÜ 161 12 449,78 TAM Arsa imarsız ₺225.000,00 56.250,00 05.12.2025 09:40

291 ŞEKERHACILI KÖYÜ 161 13 449,91 TAM Arsa imarsız ₺225.000,00 56.250,00 05.12.2025 09:50

292 ŞEKERHACILI KÖYÜ 161 14 449,91 TAM Arsa imarsız ₺225.000,00 56.250,00 05.12.2025 10:00

293 ŞEKERHACILI KÖYÜ 166 1 1.719,42 TAM Arsa imarsız ₺690.000,00 172.500,00 05.12.2025 10:10

294 TURGUTLU KÖYÜ 101 319 7.179,57 TAM Tarla imarsız ₺574.400,00 143.600,00 05.12.2025 10:20

295 TURGUTLU KÖYÜ 127 21 410,41 TAM Ham Toprak imarsız ₺410.500,00 102.625,00 05.12.2025 10:30

296 TURGUTLU KÖYÜ 136 2 507,94 TAM Arsa imarsız ₺609.600,00 152.400,00 05.12.2025 10:40

297 TURGUTLU KÖYÜ 137 2 501,40 TAM Arsa imarsız ₺752.100,00 188.025,00 05.12.2025 10:50

298 TURGUTLU KÖYÜ 141 7 9.272,62 TAM Tarla imarsız ₺927.300,00 231.825,00 05.12.2025 11:00

299 TURGUTLU KÖYÜ 152 3 265,48 TAM Arsa imarsız ₺325.000,00 81.250,00 05.12.2025 11:10

300 TURGUTLU KÖYÜ 152 4 212,93 TAM Arsa imarsız ₺319.400,00 79.850,00 05.12.2025 11:20

301 TURGUTLU KÖYÜ 164 6 357,69 TAM Arsa imarsız ₺536.600,00 134.150,00 05.12.2025 11:30

302 TURGUTLU KÖYÜ 1904 129,84 TAM Arsa imarsız ₺194.800,00 48.700,00 05.12.2025 11:40

303 TURGUTLU KÖYÜ 2100 1.146,64 TAM Tarla imarsız ₺91.800,00 22.950,00 05.12.2025 11:50

304 TURGUTLU KÖYÜ 2118 244,84 TAM Ham Toprak imarsız ₺300.000,00 75.000,00 05.12.2025 13:10

305 TURGUTLU KÖYÜ 2023 6.873,94 TAM Tarla imarsız ₺412.500,00 103.125,00 05.12.2025 13:20

306 YARIMSÖĞÜT KÖYÜ 104 99 18.400,00 TAM Tarla imarsız ₺828.000,00 207.000,00 05.12.2025 13:30

307 YEŞİLYURT KÖYÜ 680 2.477,11 TAM Tarla imarsız ₺111.500,00 27.875,00 05.12.2025 13:40

308 YEŞİLYURT KÖYÜ 708 3.520,41 TAM Tarla imarsız ₺159.000,00 39.750,00 05.12.2025 13:50

309 YEŞİLYURT KÖYÜ 709 2.465,80 TAM Tarla imarsız ₺111.000,00 27.750,00 05.12.2025 14:00

310 YEŞİLYURT KÖYÜ 765 2.609,73 TAM Ham Toprak imarsız ₺785.000,00 196.250,00 05.12.2025 14:10

311 YEŞİLYURT KÖYÜ 823 2.462,37 TAM Tarla imarsız ₺110.900,00 27.725,00 05.12.2025 14:20

312 MURATKOLU KÖYÜ 101 59 4.512,73 TAM Tarla imarsız ₺230.000,00 57.500,00 05.12.2025 14:30

313 ALEMBEYLİ KÖYÜ 2324 583,28 TAM Arsa imarsız ₺262.500,00 65.625,00 05.12.2025 14:40

314 ALEMBEYLİ KÖYÜ 2138 18.679,34 TAM Tarla imarsız ₺934.000,00 233.500,00 05.12.2025 14:50

1) Yukarıda bilgileri belirtilen taşınmaz malların, hizalarında gösterilen tarih ve saatte Sungurlu Kaymakamlığında (Milli Emlak Şefliği) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı satış ihaleleri yapılacaktır. (Adres: Sunguroğlu Mah. Cengiz Topel Cad. No: 28 Kat: 2 Sungurlu Vergi Dairesi Sungurlu/ÇORUM)

2) Satışı yapılan taşınmaz malın ihale bedeli peşin yatırılabilir ( Peşin yatırılması durumunda satış bedeline %20 indirim uygulanır. ) veya 4706 sayılı Kanunun 5. maddesi gereğince taksitle de ödenebilir. Taksitle ödenmesi halinde satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı ise en fazla iki yılda üçer aylık dönemler halinde eşit taksitlerle kanuni faizi ile birlikte ödenir.

3) 4706 sayılı Kanun gereğince Hazineye ait taşınmaz malların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz.

4) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a) Geçici teminatın Sungurlu Kaymakamlığı Malmüdürlüğüne ( Çorum 2 nolu Muhasebe Müdürlüğü ) yatırıldığına dair makbuzu ya da 2886 sayılı Kanunun 26. maddesinde sayılan diğer değerlerden birini, (Banka teminat mektubu verilmesi halinde teminat mektubunun süresiz, limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.)

b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (ikametgah),

c) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,

d) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir); Tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri; Özel hukuk tüzel kişilerinin, sayılan belgelerden ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel kişilerinin ise, sayılan belgelerden ayrı olarak, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.

5) İstekliler 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.

6) İsteklilerin 4/a bendinde belirtilen geçici teminatı nakit olarak ödemek istemesi halinde, ihale saatinden önce Sungurlu Malmüdürlüğü (Çorum 2 nolu Muhasebe Müdürlüğü ) veznesine ödenen teminata ait Alındı Belgesini veya banka yolu ile ödemek istemesi halinde, Sungurlu Malmüdürlüğünün Ziraat Bankası Sungurlu Şubesi İBAN numarasına ( TR94 0001 0000 8100 0010 00 5318 ) (Açıklama bölümüne taşınmaza ait MAH/KÖY - ADA PARSEL bilgileri ile İHALEYE KATILAN KİŞİ T.C. KİMLİK NO yazılarak) ödenen teminata ilişkin Sungurlu Malmüdürlüğünden (Çorum 2 nolu Muhasebe Müdürlüğü) ihale saatinden önce temin edilecek Muhasebe İşlem Fişini ihale komisyonuna sunmak zorundadır.

7) İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8) İhale şartnameleri Sungurlu Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde mesai saati içerisinde ücretsiz görülebilir.

9) İhaleye çıkarılan taşınmaz mallara ait bilgiler www.milliemlak.gov.tr veya https://corum.csb.gov.tr adresinden online olarak görülebilir.

10) Satışı yapılacak taşınmazların; satış bedelleri üzerinden 5.000.000,00 TL’ye (BeşMilyon TL’ye) kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5.000.000,00 TL’den (BeşMilyon TL’den) 10.000.000,00 TL’ye (OnMilyon TL’ye) kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş) ve 10.000.000,00 TL’yi (OnMilyon TL’yi) aşan kısmı için %0.25 (onbinde yirmibeş) oranlarında işlem bedeli tahsil edilir.