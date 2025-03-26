Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, Sungurlu'da muhtarlarla istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Milletvekilleri Ahlatcı ve Kaya, toplantıda muhtarların talep ve isteklerini dinledi.

Yusuf Ahlatcı; “Sungurlu’da köy muhtarlarımızla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledik, notlarımızı aldık. Çözüm için var gücümüzle çalışıyoruz. Muhtarlarımızın desteğiyle hizmet yolculuğumuza devam ediyor, Sungurlu’nun her köşesine eser ve yatırım kazandırmak için durmadan çalışıyoruz." dedi.

Oğuzhan Kaya ise “Sungurlu’da köy muhtarlarımızla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinleyip istişarelere bulunduk” ifadelerini kullandı.

Editör: HABER MERKEZİ