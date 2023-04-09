Listeye son şeklini verecek olan CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı birkaç kez ertelendikten sonra bu sabah saatlerinde başladı. AK Parti kanadı ise listenin hazır olduğunu ve son rötuşların yapıldığını duyurdu.

YSK'nın 14 Mayıs seçimlerine ilişkin takvimi işlemeye devam ediyor. Takvime göre siyasi partilerin milletvekili aday listelerini bugün saat 17.00'ye kadar YSK Başkanlığı'na sunması gerekiyor. Bu kapsamda şu ana kadar Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi ve Millet Partisi milletvekili adaylarına ilişkin listeyi YSK'ya sundu.

LİSTEYİ YSK'YA İLK VEREN MHP OLDU

6 Nisan günü saat 22:00'da kamuoyuna duyurulan MHP Milletvekili aday listesi, 7 Nisan Cuma günü Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Osmaniye'den 1'inci sıradan aday oldu.

CHP GENEL MERKEZİ'NDE HAREKETLİ GECE

CHP'de 28. dönem milletvekili adayları listesi için geri sayımda ise sona gelindi. Dün akşam saatlerinde başlaması beklenen CHP MYK toplantısı ittifak partileri arasında çıktığı öne sürülen anlaşmazlıklar nedeniyle gece boyunca erteledi. CHP kurmayları, listeye son halini vermek için sabah saatlerinde toplantıya başlayabildi. Toplantı 1 saat sürdü. Millet İttifakı çatısı altında bulunan Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti seçimlere CHP listelerinden girecek.

AK PARTİ SON RÖTUŞLARI YAPIYOR

Ak Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Recep Özel ise vekil aday listesinin hazır olduğunu belirterek, "Liste hazır, son rötuşlar geliyor. Bugün öğleden sonra 15.30-16.00 civarı veririz, tam net değil." ifadelerini kullandı.