Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak’ın öncülüğünde Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, Alaca MHP İlçe Başkanı İsa Duru, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya’yı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, belediyeler arası iş birliği ve ilçeler için yapılabilecek ortak projeler konusunda istişarelerde bulunuldu. Başkanlar, ilçelerinin gelişimi adına çeşitli stratejiler üzerine görüş alışverişinde bulunarak, bölgesel kalkınma için ortak adımlar atma kararı aldılar.

Editör: KEMAL YOLYAPAR