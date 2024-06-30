Yaz aylarında çalışmak amacıyla ilimize gelen mevsimlik tarım işçileri ve aileleri, Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Levent Tuzcu tarafından ziyaret edildi.

Yapılan ziyarette mevsimlik tarım işçilerinin ve ailelerinin hangi illerden geldikleri, yaşam ve çalışma koşulları, çalışma alanlarına ulaşım imkanları hakkında bilgiler alındı. Konakladıkları alanlarının fiziki imkanları (barınma, elektrik, içme suyu, çöp konteynırı, haşere ilaçlama vb.) yerinde görüldü.



Mevsimlik tarım işçi ve ailelerinin talep ve beklentileri alınarak, bu taleplerden görev alanı dışında kalanlar ilgili kurumlara iletildi. Minik misafirlere ikramlarda bulunulurken, İŞKUR hizmetleri hakkında bilgiler verildi.

Ayrıca, sürekli ikametlerinin bulunduğu illerde İŞKUR İl Müdürlüklerine mutlaka kayıt yaptırmalarının ve eğitim çağındaki çocuklarını da eğitim olanaklarından mahrum bırakmamalarının önemi aktarıldı.