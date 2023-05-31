Çorum'da bir haftadır devam eden kuvvetli yağış, etkisini sürdürmeye devam ediyor. Samsun Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü de yeni bir yine kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Konu ili ilgili yapılan açıklamada; “Yapılan son değerlendirmelere göre; Yarın (1 Haziran 2023 Perşembe) öğle saatlerinden sonra bölgemizin iç kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

Açıklamada oluşması muhtemel Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksama, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar için vatandaşların gerekli önlemleri alması da istendi.