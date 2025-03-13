Postane önünde bir araya gelen sendika üyeleri Türkiye’nin bütün illerinde başlatılan “Anayasa değişsin, aile korunsun” kampanyasına destek çağrısında bulundu.

Memur-Sen Çorum İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Fatih Okumuş, başlatılan kampanya ile ilgili yaptığı açıklamada, ülkede aileyi zayıflatan kültürel operasyonların yürütüldüğünü iddia etti.

Okumuş, “Malumunuz olduğu üzere iyi yetiştirilmiş bir nesil geleceğimizin teminatıdır. İyi yetişmiş bir neslin en önemli koşulu ise iyi aileye sahip olmaktır. Aile, toplumun temel direği ve değerlerin taşıyıcısıdır. Geleceğimizi inşa etmek için güçlü bir aile yapısına sahip olmamız gerekmektedir. Ailenin zayıfladığı bir ortamda, ne kültürümüzü koruyabiliriz ne de millet olarak ayakta kalabiliriz ne de sağlam bir gelecekten bahsedebiliriz. Ne yazık ki aile yapımız bugünlerde, küresel sapkın ideolojilerin büyük tehdidi altındadır” dedi.

“ANAYASA DEĞİŞSİN AİLE KORUNSUN”

“Aileyi savunmak, değerlerimizi yaşatmak ve nesillerimize aktarmak için zorunluluktur” diyen Okumuş şunları söyledi:

“Aileyi korumak, sadece bireysel bir mesele değil, toplumsal ve kültürel bir sorumluluktur. Bu sebeple, Anayasa'nın 41. maddesine, “Aile, kadın ve erkekten oluşur. Aile ilişkisinin temeli evliliktir” cümlesinin eklenerek anayasal güvence verilmesi talebimizdir. Aile kurumunun sapkın ideolojilere karşı korunmasını ve ailenin tanımının, kadın, erkek ve çocuklardan oluşan bir yapı olarak kabul edilmesini istiyoruz. Ayrıca, kadınlarımızın başörtüsü nedeniyle ayrımcılığa uğramaması için başörtüsü özgürlüğünün anayasal güvence altına alınmasını talep ediyoruz. Anayasa’nın 24. maddesinde gereken düzenlemenin yapılmasını istiyoruz.”

Editör: Haber Merkezi