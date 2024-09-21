Eski kahveci esnafından merhum Halil Demirci'nin eşi, Erdal Demirci, Hatice Gür, Elmas Demirci, merhume Neriman Gür ve Nuran Ceylan’ın anneleri Mecbure Demirci için Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde can yemeği düzenlendi.

Can yemeğine CHP Belediye Meclis Üyesi Sedat Genç, EMEP İl Başkanı Muharrem Özünel, S.S. 32 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hasan Eker, Küresel Gazeteciler Konseyi Çorum İl Temsilcisi ve Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Hacı Odabaş, Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Aziz Önal, bazı siyasiler, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇESOB Başkanı Recep Gür, can yemeğine katılan tüm dostlarına teşekkür ederken, katılımcılar ise bu vesileyle Gür ve Demirci ailelerinin acısını bir kez daha paylaştı.