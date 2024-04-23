“Milli Eğitim Bakanlığı Çorum’da ödüle layık bir eğitim çalışanı bile bulamadı mı?” diye soran Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Selim Aydın, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Ödül alan eğitim çalışmalarını kutlayarak yayınlanan listeyi hayret ve üzülerek ilimizden hiçbir eğitimcinin olmadığını tespit ettiklerini kaydeden ve Hakkarı ile Ardahan ilinden de kimsenin bulunmadığını dile getiren Selim Aydın; “İlimizden hiçbir eğitim çalışanına neden ödül verilmediği veya il tarafından teklif edilmediği hususu yetkililerce izah edilmelidir. İlimizde hiçbir eğitim çalışanına ödül verilmemesi veya ilimiz yetkililerince teklif edilmemesi akıllarda soru işareti bırakmıştır” dedi.

Selim Aydın burada akla iki şeyin geldiğini birincisinin Valilik makamının hiçbir eğitim çalışanını ödüle layık görüp bakanlığa isim teklif etmediğini, ya da makamca kontenjan dahilinde teklif edilen ödül listesinin Bakanlık makamınca uygun görülmediğini bildirdi.

Türk Eğitim-sen Şube Başkanı Aydın açıklamasının devamında: “Çorum Valiliği ve MEB yetkilileri gerekli açıklamaları yaparak soru işaretlerini ortadan kaldırmalıdır. İlimiz eğitim çalışanları ‘ödül listesinde Çorum'u görmek için daha ne yapmalıdır?’ sorusuna da açıklık getirilmelidir. Kantarın topuzu kaçmıştır. Çorum'da eğitimciler içinden aylıkla ödüllendirilecek bir kişi bile bulamadıysanız, bunun açıklamasını bizlere yapmak zorundasınız.

Eşitlikten, hakkaniyetten, adaletten uzak, emeğin ve alın terinin yok sayıldığı, hangi kriterlere göre belirlendiği belli olmayan bu ödül listesi, eğitim çalışanlarını derinden üzmüştür. Çorum'da, hiçbir eğitim çalışanına neden ödül verilmediği yetkililerce izah edilmelidir. Bu ödül uygulamasının neye göre kime göre belirlendiği ise merak konusudur. MEB gerekli açıklamayı yapmalıdır” görüşüne yer verdi.

Editör: Haber Merkezi