İHALE İLANI

EROL OLÇOK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİNDEN

1- Hastanemiz ana hizmet binası içerisinde -1. katta 210 m² kullanım alanı, 55 m² depo alanı bulunan toplam 265 m² alanın market ve depo yeri olarak kullanılmak üzere 3 (üç) yıl süreli kiralama işi 9.600.000,00 TL (Dokuzmilyonaltıyüzbin Türk Lirası) 1 (bir) yıllık kira (muhammen) bedeli üzerinden 12.08.2026 Çarşamba saat 10.00’da 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile hastanemizde ihale edilecektir.

2- Geçici teminat tutarı 2.880.000,00 TL’dir. (İkimilyonsekizyüzseksenbin Türk Lirası)

3- İhale dokümanı mesai saatleri içinde hastanemiz İdari ve Mali İşler Müdürlüğünde ve hastanemizin web sitesinde bedelsiz olarak görülebilir.

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler:

4.1. Kanuni ikametgâh belgesi

4.2. Türkiye’de tebligat için adres beyanı

4.3. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

4.4. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin aynı şartlara göre temin edecekleri belge

4.5. İhaleye istekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyanı

4.6. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliği temsile haiz imza yetkisine sahip kişi ya da kişilerin adli sicil kaydı olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge

4.7. İsteklilerin ortak girişim olması halinde hazırlanacak ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi

4.8. İhale dosyasının satın alındığına dair belge ve makbuz

4.9. Şartname ekinde yer alan örneğe istinaden hazırlanan teklif mektubu

4.10. İhale tarihi itibarı ile SGK ve vergi borcunun bulunmadığına dair belge

4.11. Son 5 (beş) yıl içerisinde alınmış ve en az 1 (bir) yıl süreyle Market İşletmecisi olarak hizmet verdiğini gösteren Resmi makamlarca onaylanmış belge

4.12. Türkiye genelinde en az 20 (Yirmi) şubesi olduğunu gösterir belge

4.13. İstekli Firmanın Gelir Tablolarında belirtilen son 2 (iki) cari yıl satış hâsılat rakamlarının 2024 ve 2025 Yılları) Ortalamasının en az 14.000.000,00 TL (Ondörtmilyon Türk Lirası) olduğunu gösteren belgeler

4.14. İşin yapılacağı yerin görüldüğüne dair yer görme belgesi

4.15. Geçici teminatın yatırıldığına dair belge veya banka teminat mektubu

4.16. İhale tarihi içinde alınmış ihalelerden men yasağı almadığına dair belge

5- İstenilen belgeleri içeren ihale zarfları 12.08.2026 Çarşamba günü saat 10.00’a kadar hastanemiz İdari ve Mali İşler Müdürlüğüne verilebilecektir.

6 - İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.