İLAN

ALACA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/286 Esas

KARAR NO : 2024/243

DAVALILAR : 1- MEHMET BOZDAĞ

2- İSMAİL BOZDAĞ

3-SEVDA BOZDAĞ

Mahkememizce adınıza tebligat yapılamamıştır. Adınıza gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 2022/286 esas sayılı davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Dava konusu, Çorum ili, Alaca ilçesi, Değirmendere Köyünde bulunan; 154/54 ve 160/40 parsel sayılı taşınmazlar üzerindeki ortaklığın (tapu kaydındaki şerhler baki kalmak kaydıyla, ayrıca irtifak hakları korunarak), TMK.699 maddesi gereğince UMUM ARASINDA AÇIK ARTTIRMA YOLUYLA SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİNE karar verilmiş olup

Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 30/07/2025