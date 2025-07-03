İ L A N

T.C.

SUNGURLU SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/197

DAHİLİ DAVALI : FERAMUS KAROĞLU- Rıza ve Güllü oğlu, 01/04/1966 doğumlu

TC.NO:38*******78

Davacı Beyhan Erkmen vekili Av.Ercüment Şamil Mesci tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (paylı mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Dahili davalı Feramus Karaoğlu'nun tüm araştırmalara rağmen açık adresi tespit edilememiştir, bilirkişi raporlarının dahili davalı Feramus Karaoğlu'na talep doğrultusunda ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.Bilirkişi EK RAPORUNA HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur.) tebliği yerine geçerli olmak üzere ilan olunur.