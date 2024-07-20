Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri fuhuş suçuna yer temin ve aracılık eden şüphelilerle mücadelesini aralıksız sürdürüyor. Son olarak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yapılan operasyonda 3 şüphelinin fuhuş suçuna yer temini ve aracılık yaptığını tespit edilmesiyle birlikte operasyon için düğmeye basıldı. Yapılan operasyonda E.U, Y.E.K. ve S.G. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Operasyon sonucu 3 şüphelinin elinde olan ve zorla fuhuş yaptırılan 7 mağdur kadın kurtarılarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüpheli 3 şahıs, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Editör: İHA AJANS