MY Çiçek Sahibi Macit Yarımca (74), yaklaşık bir ay önce ortaya çıkan karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi görmekte olduğu, son iki gündür de entübe edildiği Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Cumartesi günü sabaha karşı hayata veda etti.

Merhum Selahattin ve merhume Gülçin Yarımca’nın oğulları, YuvaViyol Sahibi Kenan Yarımca’nın kardeşi, merhum Tamer Yarımca’nın ağabeyi, Hilal Yarımca’nın eşi, Barış ve Bora Yarımca’nın babaları olan Macit Yarımca’nın cenazesi, Cumartesi günü Aşsemseddin Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verildi.

Cenaze namazına, YRP Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, SP Genel Merkez Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Ahmet Bölükbaş ve ÇORUM HABER Genel Müdürü Mehmet Yolyapar başta olmak üzere kalabalık bir cemaat katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.