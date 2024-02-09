Trendyol 1.Lig’de Play-Off mücadelesi veren Ahlatcı Çorum FK’da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Dün Makedonya’nın Shukupi takımından 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Clement Ansah ile anlaşma sağlayan Kırmızı-Siyahlı yönetim bugün de Fransız stoper Loick Landre’yi 1.5 yıllığına renklerine bağladı. Çorum FK yönetimi dün kadrosuna kattığı Clement Ansah’la da yarım sezonluk sözleşme imzaladı.

LOİCK LANDRE KİMDİR?

5 Mayıs 1992 yılında Fransa’nın Aubervilliers kentinde dünyaya gelen Landre futbola da Aubervilliers altyapısında başladı. Daha sonra uzun yıllar Fransa’nın dev kulüplerinden PSG’nin farklı yaş kategorilerinde top koşturan tecrübeli stoper profesyonel imzayı attıktan sonra Fransa’da Ajaccio, Lens gibi önemli kulüplerin formasını terletti. 2017 yılında Fransa dışına çıkan Landre İtalya’da Genao ve AC Pisa gibi takımların formasını giydikten sonra 2021 yılında Manisa FK’ya transfer oldu. Manisa macerasının ardından Katar’a giden Landre bu sezon ise Yunanistan 1.Lig takımlarından Kifisias FC’ye imza attı.

Tecrübeli stoper Kifisias FC’de yarım sezon 11 maça çıkarken, 2 de gol atmayı başardı.