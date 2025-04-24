1 NOLU TABLO : SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

SIRA NO: MAHALLE/KÖY Ada Parsel Yüzölçüm (m2) Hazine His.(m2) Cinsi İmar Durumu Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminatı(TL) İhale Tarihi İhale Saati

1 Gözübüyük Köyü 170 6 5.672,26 TAM TARLA İMARSIZ 120.000,00 ₺ 24.000,00 ₺ 09.05.2025 10:20

2 Gözübüyük Köyü 198 1 1.142,07 TAM TARLA İMARSIZ 550.000,00 ₺ 110.000,00 ₺ 09.05.2025 10:40

3 Narlı Köyü 256 2 388,90 TAM ARSA İMARLI - (Meskun Konut Alanı) 220.000,00 ₺ 44.000,00 ₺ 09.05.2025 11:00

4 Kuyumcu Köyü 111 65 4.068,54 TAM TARLA İMARSIZ 240.000,00 ₺ 48.000,00 ₺ 09.05.2025 11:20

5 İkizce Köyü 147 31 26.709,61 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 700.000,00 ₺ 140.000,00 ₺ 09.05.2025 11:40

1) Yukarıda 1 nolu tabloda belirtilen taşınmazların satışı 2886 Sayılı Yasanın 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile karşılarında gösterilen tarih ve saatte Laçin Malmüdürlüğü Hizmet Binasında Laçin Milli Emlak Şefliğinde ayrı ayrı sırasıyla ihalesi yapılacaktır. ( Adres: Bahçelievler Mah. Beyazıt Cad. No: 2 Laçin / ÇORUM - Malmüdürlüğü Hizmet Binası girişinde Milli Emlak Şefliği odasında, katılımın fazla olması durumunda ise Malmüdürlüğü Makam Odasında yapılacaktır. )

a) Satışı yapılan taşınmaz malın ihale bedeli peşin yatırılabileceği gibi (Peşin yatırılması durumuda satış bedeline %20 indirim uygulanmaktadır.) , 4706 sayılı Kanunun 5. maddesi gereğince taksitle de ödenebilir (Belediye sınırları içerisinde 5.000,00.-TL. bu sınırlar dışında ise 1.000,00.-TL.sini geçtiği takdirde) taksitle ödenmesi halinde satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı ise en fazla iki yılda 3'er aylık dönemler halinde eşit taksitlerle kanuni faizi ile birlikte ödenir.

b) 4706 sayılı Kanun gereğince Hazineye ait taşınmaz malların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi tutulmaz

2) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a) Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuzun, ( 2886 Sayılı Kanunun 26. Maddesine göre belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde '' Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması'' ve Teyit Yazısının da ibrazi gerekir.)

NOT: Banka şubeleri, internet bankacılığı, mobil bankacılık, vb. aracılığıyla HAVALE ve EFT yoluyla yapılan geçici teminat ödemelerinin ihale gününden en az 1 iş günü öncesinde tamamlanarak, yatırılan paranın geçici teminat olarak muhasebeleştirildiğine dair Laçin Malmüdürlüğü Muhasebe Servisinden alınacak onaylı belgenin ihale saatinde, diğer istenilen belgelerle birlikte İhale Komisyonuna teslim edilmesi gerekmektedir. Banka şubeleri, internet bankacılığı, mobil bankacılık, vb. aracılığıyla yatırılmış olmakla birlikte geçici teminat olarak muhasebeleştirildiğine dair resmi belge (kaşeli ve ıslak imzalı muhasebe işlem fişi) sunulmayan banka dekontları İhale Komisyonu tarafından kabul edilmeyecektir.

b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (ikametgah),

c) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,

d) Gerçek kişilerin T.C.Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermelerini,(Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri,Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin,İdare Merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tastik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; Kamu Tüzel kişilerinin ise Tüzel Kişilk adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.

e) İstekliler 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz ve gecikmelerden dolayı İdare veya Komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir. Faks ve elektronik posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

3) Varsa taşınmazın üzerinde bulunan 3. şahıslara ait ekili-dikili şeyler ve muhdesat ile ilgili sorunların çözümünün satın alana ait olduğu ve bu konuda Hazineden herhangi bir hak ve tazminat talep edilemeyecektir.

4) Komisyon gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.

5) İhale şartnameleri mesai saati içerisinde Laçin Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz görülebilir.

6) İhaleye çıkarılan taşınır ve taşınmazlar www.milliemlak.gov.tr veya corum.csb.gov.tr adresinden görülebilir.