LABORATUVAR CİHAZLARI VE MALZEMELERİ ALIMI

Laboratuvar Cihazları ve Malzemeleri Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/1006373

1- İdarenin 1.1. Adı : HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 1.2. Adresi : HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ KUZEY KAMPÜSÜ ÇEVRE YOLU BULVARI NO:10 ÇORUM MERKEZ/ÇORUM 1.3. Telefon numarası : 03642192047 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 19.06.2026 - 14:30 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü 19030 Rektörlük Binası Zemin Kat Abdullah Tayyip OLÇOK Konferans Salonu

3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı : Laboratuvar Cihazları ve Malzemeleri Alımı 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : 4 kısım 31 kalem Laboratuvar Cihazları ve Malzemeleri alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : 1. kısım Sağlık Bilimleri Fakültesine Dekanlığı 2. Kısım Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlığı 3. Kısım Tıp Fakültesi Dekanlığı 4. Kısım İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanlığı 3.4. Süresi/teslim tarihi : 1. kısım yüklenici sözleşme imzalandıktan sonra 30 takvim günü içinde tüm ürünleri teslim edecektir. 2. kısım yüklenici sözleşme imzalandıktan sonra 15 takvim günü içinde tüm ürünleri teslim edecektir. 3. kısım yüklenici sözleşme imzalandıktan sonra 30 takvim günü içinde tüm ürünleri teslim edecektir. 4. kısım yüklenici sözleşme imzalandıktan sonra 30 takvim günü içinde tüm ürünleri teslim edecektir. 3.5. İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra işe başlanır.

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir. 4.3.1 Katalog ve/veya fotoğraf ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren dokümana ilişkin belgelere ait bilgiler: Katalog

Teknik Şartnameye Cevaplar ve Açıklamalar

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Eğitim Seti Alımı, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Fizik Bölümü Deney Setleri Alımı, Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü EKG Cihazı ve Malzemeleri Alımı, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Laboratuvar Malzemeleri Alımı kısımlarında %15(On Beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.